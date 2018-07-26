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В Онкоцентре имени Блохина обсудили волонтёрскую помощь
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В Онкоцентре имени Блохина обсудили волонтёрскую помощь 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 1 час назад
Фото: Нагатино-Садовники
Руководитель Онкологического центра имени Блохина Иван Стилиди провёл встречу с представителями волонтёрских организаций для подведения первых итогов сотрудничества.
Участниками мероприятия стали сотрудники «Милосердия», «Сестричества имени Ефросинии Московской» и православного братства «Сыны Афона».
Они отметили, что иногда при сотрудничества с РОНЦ у них возникают проблемы: например, их не пускают охранники или медицинские сёстры не могут найти работы для волонтеров. «Кажется, пока врачи не видят в нас помощников», — поделились представители организаций.
Иван Стилиди, в свою очередь, отметил, что учреждение открыто навстречу волонтерам, однако менять многолетние стереотипы не очень просто. По словам руководителя Онкологического центра, вместе они смогут сделать все возможное для пациентов — чтобы люди чувствовали не только лечение, но и настоящую заботу. Также он подчеркнул, что сейчас в направлении развития сотрудничества с волонтерами ведётся активная работа.
Сейчас в РОНЦ имени Блохина работают почти 40 энтузиастов. Планируется, что к концу года их станет около ста, а в 2019 их число вырастет и до 200 человек.
Фото: НМИЦ онкологии имени Блохина
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