Плотников: новая доктрина продбезопасности должна предусматривать укрепление отечественного сельхозпроизводителя

Ранее СМИ сообщали, что министерство направило в Правительство свои предложения по изменению доктрины продбезопасности государства. В частности речь идёт о смене целевых показателей доктрины. Вместо показателей импортозамещения (сегодня большинство из них выполнены на 90 и более процентов) должны прийти данные доступности продовольствия, считают в министерстве.

«Обеспечение доступности продовольствия — это правильная цель», — отмечает Владимир Плотников. По его мнению, достигать её нужно не за счёт снижения закупочных цен. «Они и так очень низкие и фактически наши сельхозпроизводители работают сегодня на грани рентабельности. Из-за низких закупочных цен рекордный урожай прошлого года принёс аграриям убытки. Доходность в хозяйствах продолжает снижаться», — рассказал депутат.

«Только экономически сильный агропроизводитель способен выполнить задачи новой доктрины, в том числе и обеспечения доступности продовольствия. А для этого необходимы комплексные меры государственной поддержки аграриев, как это происходит во всём мире. У нас она пока недостаточна», — констатирует он. Государству, по мнению Плотникова, следует значительно увеличить финансирование программ модернизации сельхозтехники, технологического перевооружения и создания генетических и племенных центров.