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Плотников: новая доктрина продбезопасности должна предусматривать укрепление отечественного сельхозпроизводителя
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Плотников: новая доктрина продбезопасности должна предусматривать укрепление отечественного сельхозпроизводителя 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Обновление доктрины продовольственной безопасности должно предусматривать укрепление отечественного сельхозпроизводителя. Об этом заявил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.
Ранее СМИ сообщали, что министерство направило в Правительство свои предложения по изменению доктрины продбезопасности государства. В частности речь идёт о смене целевых показателей доктрины. Вместо показателей импортозамещения (сегодня большинство из них выполнены на 90 и более процентов) должны прийти данные доступности продовольствия, считают в министерстве.
«Обеспечение доступности продовольствия — это правильная цель», — отмечает Владимир Плотников. По его мнению, достигать её нужно не за счёт снижения закупочных цен. «Они и так очень низкие и фактически наши сельхозпроизводители работают сегодня на грани рентабельности. Из-за низких закупочных цен рекордный урожай прошлого года принёс аграриям убытки. Доходность в хозяйствах продолжает снижаться», — рассказал депутат.
«Только экономически сильный агропроизводитель способен выполнить задачи новой доктрины, в том числе и обеспечения доступности продовольствия. А для этого необходимы комплексные меры государственной поддержки аграриев, как это происходит во всём мире. У нас она пока недостаточна», — констатирует он. Государству, по мнению Плотникова, следует значительно увеличить финансирование программ модернизации сельхозтехники, технологического перевооружения и создания генетических и племенных центров.
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