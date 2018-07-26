Челябинское предприятие работает над выпуском антисмоговых масок для велосипедистов

Челябинская компания «Второе дыхание ТМ» работает над производством специальных антисмоговых масок. Для жителей города — средство, мягко говоря, актуальное. Особой популярностью такие маски пользуются у астматиков и велосипедистов. Последние, как правило, перемещаются либо по обочине, либо прямо в потоке машин и вынуждены постоянно дышать выхлопами. Какая уж тут польза от велосипеда, если каждый день вдыхать таблицу Менделеева?

Маска, конечно, полностью проблему не решит, но немного ее уменьшит. Секрет — в многослойном фильтре, который не блокирует попадание пыли в легкие, как это делает обычный респиратор, а по-настоящему очищает воздух. В конструкцию фильтра входит слой высокоактивированного угля, имеющего большую сорбирующую поверхность, и наносеребро, обладающее хорошими бактерицидными и катализирующими свойствами.

— Около ЧЭМК мы проводили экспертизу с передвижной лабораторией контроля качества воздуха МУП «Городской экологической среды». Брали воздух из атмосферы, пускали его через маску, и специальные приборы-газоанализаторы показывали, как изменился воздух, — рассказал директор компании «Второе дыхание ТМ» Сергей Давыдов . — Маска уменьшает поступление диоксида серы, аммиака, формальдегида и сажи в несколько раз. Лучше всего фильтруется диоксид азота — вещество, которое содержится в автомобильных выхлопах и в дыме из промышленных труб. После фильтров маски его становится в 56 раз меньше, чем было изначально.

Сергей Давыдов стоял у истоков компании, он создал её ещё в 2006 году. Правда, первоначально команда Сергея Давыдова специализировалась на производстве Тепловых масок, которые не позволяли человеку замерзнуть в суровые уральские зимы. Если говорить очень приблизительно, то главная особенность тепловых масок — в системе распределения тепла, полученного от собственного дыхания. Когда человек надевал такую «сбрую» на голову, то становился как бы «сам себе грелкой» и мог часами бродить на морозе без вреда для здоровья. Кстати, разработка это тоже местная, принадлежит челябинскому изобретателю Игорю Минееву, он более 30 лет «доводил до ума» своё детище.

Так как, тепловые маски были эффективны и пользовались спросом, многие клиенты спрашивали, а нет ли у производителей таких же, только от смога? Поэтому компания, отталкиваясь от работ Игоря Минеева, начала разрабатывать новое антисмоговое средство защиты. На создание и испытания ушло около пяти лет.

Производители говорят, что надевать их изделия можно хоть зимой, хоть летом. Если пыли в воздухе немного, то дыхательный блок прослужит от одного до трёх месяцев. Когда же фильтр окончательно забьётся, его можно просто заменить. Единственный «минус» масок, если его так можно назвать — внешний вид. Велосипедист или человек на пробежке в подобном «ОЗК» выглядит монструозно и похож на киборга.