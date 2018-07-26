Детективный нюх ребят из «Московской смены» помог им пройти квест

Школьники из «Московской смены» прошли квест в «Планете молодых» 26 июля.

Им предстояло раскрыть преступление и определить, совершили его случайно или со злым умыслом. Выиграли самые сплоченные команды, которые догадались найти и сопоставить разрозненные документы, сложив их нитками на ватмане в правильном порядке.

— Квест закончился вчера, но школьники до сих пор находятся под впечатлением, все разговоры идут только о нем, — сообщил преподаватель физической культуры «Планеты молодых» и организатор квеста Александр Базаркин.

Ребята из справились с интересным непростым заданием: почувствовали себя одновременно журналистами, ведущими секретное расследование, и сыщиками с острым нюхом.