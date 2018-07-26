На Первом канале случилось воссоединение семьи Скрипаля

Мать бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля — Елена наконец дождалась весточки из Британии. От имени наследника ее поздравила с 90-летием внучка Юлия.

В студии программы «Пусть говорят» Первого канала появилась племянница Сергея — Виктория Скрипаль . Родственница отравленного офицера рассказала гостям студии о том, что ее сестра Юлия вышла на связь с бабушкой.

"Примерно где-то около пяти часов опять раздался звонок на мой сотовый телефон. Позвонила Юля. (…) Она говорит: «Я хочу поздравить бабушку» — вспоминает племянница Скрипаля. Далее Виктория передала трубку Елене.

Дочь отравленного офицера успокоила пожилую женщину, рассказав, что все замечательно и ее сын идет на поправку. «Она говорит: „Бабушка, все хорошо. Все прекрасно. Поздравляю с днем рождения. Я сейчас у папы в Лондоне. Он не может разговаривать, потому что у него еще стоит аппарат“, — пересказала часть диалога Виктория.

В этой же беседе Юлия поведала, что через три дня из горла ее отца вытащат дыхательную трубку и он сам позвонит родственникам в Россию . „Потому что сейчас, когда стоит эта трубка, он очень хрипит и, так как она (Бабушка. — Прим. ред.) плохо слышит, она не поймет кто звонит, она его просто не услышит“, — объяснила дочь Скрипаля близким.

Также Юлия отметила, что у нее наконец-то появился интернет и она пересмотрела все выпуски ток-шоу с участием Виктории. „И я все поняла, прости“, — цитирует Юлию сестра. Трогательный момент семейного воссоединения впечатлил зрителей: похоже, отношения героинь передачи скоро пойдут на лад.

Напомним, бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте этого года нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондон пояснил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российского производства под названием „Новичок“ — его разрабатывали в СССР как боевое вещество. Власти Британии заявили о причастности к инциденту российских спецслужб. В Москве отрицают все обвинения.

Подписывайтесь на наш канал в „Яндекс. Дзене!“