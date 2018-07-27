Власти Москвы предложат новый участок для съемок «Дома-2» 

Столичные власти предложат новый участок правообладателю площадки для съемок «Дома-2» в течение двух месяцев, сообщил первый замруководителя департамента развития новых территорий Валерий Шкуров.
"Вопрос предстоящего изъятия земельного участка, принадлежащего компании «ЕТК-Инвест» и используемого для размещения съемочной площадки реалити-шоу «Дом-2», вызвал интерес СМИ. ООО «ЕТК-Инвест» извещено о возможности получения компенсации в денежной форме либо путем подбора и предоставления компенсационного земельного участка", — цитирует чиновника Агентство «Москва». По его словам, правообладатель уже заявил, что хочет получить новый участок. Его подберут в течение двух месяцев.
Шкуров добавил, что в строительство дороги, которая пройдет через изымаемый участок заложено в Генплане Москвы. Трасса обеспечит жителей поселков Марьино, Летово и города Московский доступом к станциям метро «Саларьево» и «Филатов луг». По дороге также можно будет добраться до радиальных автомобильных дорог Московский — Сосенки и Солнцево — Бутово — Видное.