Ещё
Власти Москвы предложат новый участок для съемок «Дома-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Москвы предложат новый участок для съемок «Дома-2» 

Москва24 33 минуты назад
Фото: Москва24
Столичные власти предложат новый участок правообладателю площадки для съемок «Дома-2» в течение двух месяцев, сообщил первый замруководителя департамента развития новых территорий Валерий Шкуров.
"Вопрос предстоящего изъятия земельного участка, принадлежащего компании «ЕТК-Инвест» и используемого для размещения съемочной площадки реалити-шоу «Дом-2», вызвал интерес СМИ. ООО «ЕТК-Инвест» извещено о возможности получения компенсации в денежной форме либо путем подбора и предоставления компенсационного земельного участка", — цитирует чиновника Агентство «Москва». По его словам, правообладатель уже заявил, что хочет получить новый участок. Его подберут в течение двух месяцев.
Шкуров добавил, что в строительство дороги, которая пройдет через изымаемый участок заложено в Генплане Москвы. Трасса обеспечит жителей поселков Марьино, Летово и города Московский доступом к станциям метро «Саларьево» и «Филатов луг». По дороге также можно будет добраться до радиальных автомобильных дорог Московский — Сосенки и Солнцево — Бутово — Видное.
Москва24: последние новости
Съемочная площадка "Дома-2" может пойти под снос Роспотребнадзор разрешил купание в зоне отдыха "Тропарево" В США решили ужесточить антироссийские санкции
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»65
Кобзон находится в реанимации68
В Крыму рассказали о крахе Макаревича107
СМИ узнали о подготовке нового удара США52
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий695
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение