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СМИ: съемочную площадку «Дома-2» собирается сносить мэрия Москвы
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СМИ: съемочную площадку «Дома-2» собирается сносить мэрия Москвы 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Правительство Москвы собирается демонтировать съемочную площадку шоу «Дома-2», которая называется «Поляна» и находится недалеко от коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве, сообщает Meduza.io.
По имеющейся информации, поводом для такого решения стало намерение столичной мэрии построить автомобильную магистраль от Саларьево до деревни Марьино. Стройка должна пройти именно через площадку «Дома-2». Предварительно, непосредственно на месте самой «Поляны» должна появиться остановка скоростного трамвая «Антоновка».
Насколько данная информация соответствует действительности, на данный момент окончательно неизвестно. Однако неподалеку от площадки реалити-шоу якобы уже начали вырубать лес.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, что телеканал ТНТ запустил проект, который «может сделать счастливой Ольгу Бузову».
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