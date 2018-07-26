СМИ: съемочную площадку «Дома-2» собирается сносить мэрия Москвы

Правительство Москвы собирается демонтировать съемочную площадку шоу «Дома-2», которая называется «Поляна» и находится недалеко от коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве , сообщает Meduza.io.

По имеющейся информации, поводом для такого решения стало намерение столичной мэрии построить автомобильную магистраль от Саларьево до деревни Марьино. Стройка должна пройти именно через площадку «Дома-2». Предварительно, непосредственно на месте самой «Поляны» должна появиться остановка скоростного трамвая «Антоновка».

Насколько данная информация соответствует действительности, на данный момент окончательно неизвестно. Однако неподалеку от площадки реалити-шоу якобы уже начали вырубать лес.