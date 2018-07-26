Музыканты-пацифисты могут совершенно неожиданно столкнуться с проблемами

В истории с отказом ряда музыкантов от участия в «Нашествии» из-за нежелания быть связанным с мероприятием, спонсируемым Министерством обороны , есть аспект, который выпал из фокуса внимания общественности.

Главным объектом публичной дискуссии стало жаркое обсуждение вопроса, на чьей стороне правда: музыкантов-пацифистов или российской армии, благодаря которой данные музыканты и могут себе позволить быть пацифистами (и вообще быть).

Представляется, что этот вопрос все-таки второстепенен. В конце концов антивоенные настроения — давняя и почтенная традиция в творческих кругах. Участники Вудстока не дадут соврать.

Да и вне всяких профессиональных аспектов речь идет о базовых вещах современной цивилизации: любой человек имеет право на высказывание своих политических и гражданских убеждений. Так что группы «Порнофильмы», «Пошлая Молли», певица Монеточка и остальные присоединившиеся к акции граждане просто воспользовались гарантированным российской Конституцией право на свободу мнений — и обсуждать в этом смысле особо нечего.

Однако у этого права есть и обратная сторона. Которая заключается в том, что, как у музыкантов есть право на выражение своей гражданской позиции, так и у других людей есть право негативно оценивать ее. Включая те или иные действия (в рамках закона, разумеется) по выражению собственного мнения.

Основная критика музыкантов в данный момент идет по линии «это все избалованная молодежь, выросшая в хорошие времена и не знающая цену, которая была заплачена и продолжает платиться за их спокойствие и благополучие». Данное мнение имеет под собой основания, однако тут есть еще один крайне интересный момент, возможно, даже более важный.

Было бы очень любопытно выяснить, распространяется ли гражданская и чисто человеческая наивность принципиальных музыкантов на осознание того, что за выражение своей позиции приходится нести ответственность и платить за нее?

Мы живем в замечательное — без шуток замечательное — время, когда традиционные на протяжении тысячелетий человеческой истории методы разрешения политических и идейных споров прекратили свое существование в существенной части мира. Людей не подвергают кошмарным пыткам, не отправляют гнить на каторгу и не казнят мучительными способами за то, что их мнение не совпадает с мнением другого человека.

Именно это создало впечатление, что ответственности за гражданскую позицию больше нет. Однако это не более чем иллюзия.

Подтверждающие новости приходят едва ли не в ежедневном режиме, причем преимущественно из стран, так сказать, развитой демократии. То суд в США разорит кондитера, отказавшегося делать торт для свадьбы гомосексуалистов. То ресторан выгонит сотрудницу Трампа из-за своего несогласия с его политикой. То студия Дисней уволит режиссера, обеспечившего успех франшизы «Стражи Галактики», за давнишние неполиткорректные шутки в твиттере.

Люди по-прежнему платят за свою позицию — но, к счастью, преимущественно уже не здоровьем и жизнью, а деньгами, профессиональными успехами и просто личным удобством. Более того, можно сказать, что это даже нормально. Это то, как и должно быть.

В конце концов, убеждения только тогда имеют значение, когда человек готов стоять за них и принести жертву ради них. Так что можно только порадоваться, что теперь цена за это, в основном, не слишком велика.

В связи с этим как раз и возникает вопрос: а готовы ли громко заявившие свою гражданскую позицию музыканты заплатить за нее? Ведь такое развитие событий никак нельзя исключать.

Например, престиж армии и уважение к ней весьма высоки в российском обществе, и вполне можно допустить, что музыканты потеряют из-за произошедшего часть своей аудитории и поклонников. А возможно, принципиальность проявит какой-нибудь продюсер (и может быть, даже не один), и вот уже сорвутся запланированные мероприятия и сузятся возможности для концертной деятельности. И все это безо всякого вмешательства сверху — исключительно на гражданской позиции других людей, для которых оказалась неприемлема позиция музыкантов-пацифистов.

А есть еще Минобороны, которое теоретически вполне может выполнить пожелание артистов, отказавшихся иметь с ним дело, и внести их имена в стоп-листы любых мероприятий со своим участием. При этом спектр интересов военного ведомства, как известно, весьма широк, общественно-политический вес крайне значителен, и пересечения между ним и российскими музыкантами бывают куда чаще, чем может показаться на первый взгляд.

Есть еще множество разнообразных потенциальных ситуаций, когда музыканты-пацифисты могут совершенно неожиданно для себя столкнуться с проблемами из-за неприятия их позиции другими людьми.

В совокупности все это будет означать сокращение карьерных возможностей, сужение аудитории и как следствие финансовые потери. Ну и угрозу для профессионального успеха в целом.

Однако согласитесь, это совсем небольшая цена за отстаивание своей идейной позиции, а также за рост гражданской и просто человеческой зрелости.

Видится, что это будет очень полезным и для Монеточки, и для «Пошлой Молли».