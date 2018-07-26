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В Янтарном проезде восстановили поврежденный газон
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В Янтарном проезде восстановили поврежденный газон 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
О том, что по указанному адресу частично отсутствует травяной покров, сообщила жительница на портал «Наш город».
В течение двух дней проблема была решена, о чем на портале появился соответствующий ответ.
«Нарушение устранено, проведены работы по рекультивации газона с подсыпкой семян газонной травы», — говорится в сообщении за подписью главы управы Павла Литовченко.
Напомним, сообщить о повреждении газона можно в электронную приемную управы по адресу yrlos@mos.ru. Также можно разместить фото проблемы на портале «Наш город» в подходящую рубрику. (иб)
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