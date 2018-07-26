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Живые изгороди появились по нескольким адресам в Киевском
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Живые изгороди появились по нескольким адресам в Киевском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В рамках комплексной программы по озеленению придомовых территорий в поселении Киевский специалисты высадили живые изгороди по нескольким адресам. Данную информацию предоставили 26 июля.
— Речь идет о дворовых территориях по пяти адресам. Недавно живые изгороди появились рядом с домами №№8, 11, 16, 25 и 26, — сообщили первый заместитель главы администрации поселения Киевский Иван Обухов.
Он добавил, что на сегодняшний день на территории муниципального образования специалисты подрядной организации и сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства реализовали большую часть программы текущего года по комплексному благоустройству объектов инфраструктуры.
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