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Можно ли сделать развод менее болезненным, расскажут на бесплатном семинаре в Лосиноостровском
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Можно ли сделать развод менее болезненным, расскажут на бесплатном семинаре в Лосиноостровском 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Она пройдет 30 июля в филиале ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» (ул. Летчика Бабушкина, д. 38, корп. 2).
Как сообщили в администрации филиала, в ходе семинара участники получат практические советы, которые помогут быстрее прийти в себя после расставания с любимым человеком и вернуть интерес к жизни.
Записаться на семинар и получить подробную информацию о правилах проведения можно по телефону 8 (499) 184-43-44. Длительность мероприятия составит три часа: он начнется в 18.00. (иб)
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