Можно ли сделать развод менее болезненным, расскажут на бесплатном семинаре в Лосиноостровском

Она пройдет 30 июля в филиале ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» (ул. Летчика Бабушкина, д. 38, корп. 2).

Как сообщили в администрации филиала, в ходе семинара участники получат практические советы, которые помогут быстрее прийти в себя после расставания с любимым человеком и вернуть интерес к жизни.

Записаться на семинар и получить подробную информацию о правилах проведения можно по телефону 8 (499) 184-43-44. Длительность мероприятия составит три часа: он начнется в 18.00. (иб)