Работы по покосу травы стартовали на территории Марушкинского

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Работы по скашиванию травы стартовали на территории поселения Марушкинское. Информацию об этом 25 июля предоставили в местной администрации.

— Все работы проходят в рамках программы по благоустройству. Покос травы стартовал 25 июля. Предполагается, что он продлится около трех дней. Специалисты проводят работы в деревне Марушкино. Покос травы осуществляется вблизи домов №№8 и 9, — рассказал глава администрации поселения Марушкинское Александр Стиславский.

Он добавил, что к работам привлекли одну бригаду специалистов. Если погодные условия будут благоприятными, то покос травы завершится в установленный срок.

Отметим, что в частных секторах подобные работы проводят местные жители.