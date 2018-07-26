День рождения Чебурашки отметят в библиотеке Десеновского

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Сотрудники библиотеки №263 поселения Десеновское организуют праздничное мероприятие, приуроченное ко дню рождения популярного персонажа детского писателя Эдуарда Успенского — Чебурашки. Об этом 26 июля сообщили в культурном учреждении.

— Для юных жителей и гостей поселения мы подготовили тематическую программу. Ребята смогут поучаствовать в веселом квесте со знаменитыми персонажами. Для гостей проведут тематическую игру с загадками. Всем участникам вручат призы. Ребята смогут угоститься любимым лакомством Чебурашки — мандаринами, — рассказала заведующая библиотекой №263 Ольга Самойлова

Она отметила, что мероприятие запланировали провести во второй половине августа.