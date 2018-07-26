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День рождения Чебурашки отметят в библиотеке Десеновского
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День рождения Чебурашки отметят в библиотеке Десеновского 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники библиотеки №263 поселения Десеновское организуют праздничное мероприятие, приуроченное ко дню рождения популярного персонажа детского писателя Эдуарда Успенского — Чебурашки. Об этом 26 июля сообщили в культурном учреждении.
— Для юных жителей и гостей поселения мы подготовили тематическую программу. Ребята смогут поучаствовать в веселом квесте со знаменитыми персонажами. Для гостей проведут тематическую игру с загадками. Всем участникам вручат призы. Ребята смогут угоститься любимым лакомством Чебурашки — мандаринами, — рассказала заведующая библиотекой №263 Ольга Самойлова.
Она отметила, что мероприятие запланировали провести во второй половине августа.
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