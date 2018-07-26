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Свердловчане приписывают себе болезни ради загранпаспорта
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Свердловчане приписывают себе болезни ради загранпаспорта 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
На Среднем Урале участились случаи предоставления липовых справок для получения загранпаспорта в ускоренном порядке. Люди притворяются больными, чтобы оформить документы вне очереди и экстренно вылететь за рубеж — якобы на лечение.
Как рассказал «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, управление по вопросам миграции тщательно проверяет подлинность справок в тех учреждениях, печать которых на них стоит. При выявлении фальшивок заявителям отказывают в выдаче паспорта. Более того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Таким образом, нетерпеливым свердловчанам грозит до шести месяцев ареста.
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