Свердловчане приписывают себе болезни ради загранпаспорта

На Среднем Урале участились случаи предоставления липовых справок для получения загранпаспорта в ускоренном порядке. Люди притворяются больными, чтобы оформить документы вне очереди и экстренно вылететь за рубеж — якобы на лечение.

Как рассказал «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, управление по вопросам миграции тщательно проверяет подлинность справок в тех учреждениях, печать которых на них стоит. При выявлении фальшивок заявителям отказывают в выдаче паспорта. Более того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Таким образом, нетерпеливым свердловчанам грозит до шести месяцев ареста.