Ремонт дорожного полотна в деревне Ерино завершится до конца июля

Фото: администрация поселения Рязановское

Ремонт дорожного покрытия в деревне Ерино поселения Рязановское завершится до 31 июля 2018 года. Об этом проинформировали в администрации поселения.

— Уже выполнены работы по фрезерованию твердого покрытия дорожного полотна и асфальтированию улиц. В настоящее время проводятся мероприятия по укреплению обочин, — рассказала Наталья Палюхевич, пресс-секретарь администрации поселения Рязановское. В частности, работы провели сотрудники подрядной организации на улицах Северная, Деснинская, Прудная и Черемушки

Наталья Палюхевич отметила, что ремонт реализуются в рамках программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и содержания объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское на 2018-2020 годы» и в соответствии с муниципальным контрактом.