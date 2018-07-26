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Ремонт дорожного полотна в деревне Ерино завершится до конца июля
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Ремонт дорожного полотна в деревне Ерино завершится до конца июля 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Рязановское
Ремонт дорожного покрытия в деревне Ерино поселения Рязановское завершится до 31 июля 2018 года. Об этом проинформировали в администрации поселения.
— Уже выполнены работы по фрезерованию твердого покрытия дорожного полотна и асфальтированию улиц. В настоящее время проводятся мероприятия по укреплению обочин, — рассказала Наталья Палюхевич, пресс-секретарь администрации поселения Рязановское. В частности, работы провели сотрудники подрядной организации на улицах Северная, Деснинская, Прудная и Черемушки.
Наталья Палюхевич отметила, что ремонт реализуются в рамках программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и содержания объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское на 2018-2020 годы» и в соответствии с муниципальным контрактом.
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