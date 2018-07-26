До конца года в ЮЗАО построят один из самых красивых храмов

До конца текущего года в Южном Бутове завершат строительство храмового комплекса Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Он будет построен в рамках «Программы-200» и станет одним из самых красивых в столице. Проект храма, созданный в архитектурно-художественных мастерских Данилова монастыря, победил на всероссийском конкурсе. «В Южном Бутове до конца текущего года планируется завершить создание инженерной инфраструктуры храмового комплекса в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и провести благоустройство территории. В начале 2019 года комплекс может быть сдан в эксплуатацию», — рассказал глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин