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До конца года в ЮЗАО построят один из самых красивых храмов
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До конца года в ЮЗАО построят один из самых красивых храмов 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
До конца текущего года в Южном Бутове завершат строительство храмового комплекса Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
Он будет построен в рамках «Программы-200» и станет одним из самых красивых в столице. Проект храма, созданный в архитектурно-художественных мастерских Данилова монастыря, победил на всероссийском конкурсе.
«В Южном Бутове до конца текущего года планируется завершить создание инженерной инфраструктуры храмового комплекса в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и провести благоустройство территории. В начале 2019 года комплекс может быть сдан в эксплуатацию», — рассказал глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
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