Член ОНК рассказал о встрече с «госизменниками» Прозоровым и Зиминой в СИЗО «Лефортово»

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) 25 июля посетили в столичном СИЗО «Лефортово» арестованного в Москве по обвинению в государственной измене

Виктора Прозоров

и задержанную в Калининграде по подозрению в аналогичном преступлении местную жительницу

Антонину Зимину. Об этом сообщил член ОНК Евгений Еникеев в своем

блоге

26 июля.

По его словам, 70-летний Прозоров отказался общаться с представителями ОНК, лишь сказал, что у него «нет вопросов по условиям содержания и медицинскому обслуживанию», а на вопрос о состоянии здоровья ответил: «Пока жив».

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4 июня стало известно, что Лефортовский суд Москвы заключил Прозорова под стражу до 27 июля, ему предъявили обвинение по статье 275 ("Госизмена") УК РФ , предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. Однако никакие подробности о его личности и сути обвинений не разглашаются, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно». При этом сообщалось, что Прозоров обжаловал решение о своем аресте в Мосгорсуде , но никаких новостей на эту тему с тех пор не было.

Зимина оказалась более разговорчивой

Зимина, о задержании которой стало известно в середине июля, рассказала членам ОНК, что к врачу на прием так и не попала, поэтому правозащитники вместе с сотрудниками СИЗО помогли ей написать заявление на вывод к врачу, сообщил Еникеев.

По словам Зиминой, в общении с ней следователь ФСБ Алексей Хижняк отпускал такие фразы: «никакого врача я к вам не подпущу», «не думайте что следователь м***к», «любой доступ к телу только через меня», процитировал правозащитник.

Также Зимина сказала, что «все доказательства по ее делу — это фотографии с ее свадьбы». В изоляторе она читает книгу Михаила Ходорковского

"Тюрьма и воля", добавил Еникеев.

Зимину в «Лефортово» обнаружил 18 июля член ОНК Москвы Александр Ионов . Как сообщалось, несколькими днями ранее ее задержали сотрудники ФСБ в Калининграде по подозрению в государственной измене. Что конкретно ей вменяется, тоже неясно. Ионов тогда сообщил, что арестованная содержится в одиночной камере и попросила, чтобы к ней «для обследования зашел терапевт».

Известно, что до 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Основным видом деятельности этой некоммерческой организации указана организация конференций и выставок. Сейчас центром руководит муж Зиминой Константин Антонец, отмечал «Дождь».

Кроме того, Зимина — независимый эксперт и член созданного в 2010 году распоряжением президента РФ Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Среди ее профессиональных интересов на сайте организации указана политика стран Балтии в отношении России и «идентичность политической элиты Латвии ».

Другие дела о госизмене

В конце июня Лефортовский суд столицы арестовал на два месяца Андрея Жукова , также обвиняемого в госизмене. Подробности его дела не разглашаются.

В начале апреля СМИ сообщили, что бывший сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев , занимавший должность оперуполномоченного 2-го отдела оперативного управления, и предприниматель Георгий Фомченков , арестованные в декабре по обвинению

в госизмене, подписали

досудебные соглашения

с частичным признанием вины.

Как сообщалось, они признались в передаче сведений зарубежным спецслужбам, но настаивали на том, что не осознавали криминального характера происходящего. Более того, Докучаев и Фомченков заявили, что делились информацией с другими спецслужбами, чтобы помогать бороться с киберпреступностью по всему миру.

Подписание досудебных соглашений означает, что суд будет проводиться в особом порядке, без исследования доказательств, собранных по делу, а наказание будет более мягкое — не выше 2/3 от максимального срока по ст. 275 УК РФ.

Также сообщалось, что двое других обвиняемых по этому делу — бывший начальник 2-го управления ЦИБ ФСБ РФ Сергей Михайлов

— свою вину не признали.

В конце прошлого года СМИ писали, что полковник Михайлов передал в Вашингтон информацию о причастности российских властей к хакерским атакам на серверы Демократической партии США . По информации журналистов, именно Михайлов и остальные фигуранты резонансного уголовного дела о госизмене помогли американским спецслужбам получить доказательства причастности «русских хакеров» к атакам в США

Сообщалось, что за уголовным преследованием Михайлова и других обвиняемых по этому делу стояла российская военная разведка — ГРУ . В США уверены в том, что именно ГРУ в 2016 году курировало атаку на серверы национального комитета Демократической партии. Предполагается, что обвиняемые раскрыли американцам имена хакеров, которые участвовали во взломах.

В середине октября Московский окружной военный суд признал

бывшего замначальника ЦИБ ФСБ Дмитрия Правикова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

Еще до Правикова были

задержаны

Михайлов и его подчиненный Докучаев. Их, Стоянова и Фомченкова

обвинили

в госизмене в пользу США.

Всего в 2017 году в России по статье о госизмене были осуждены четыре человека, в том числе Стоянов.

В июле прошлого года Путин

помиловал