Член ОНК рассказал о встрече с «госизменниками» Прозоровым и Зиминой в СИЗО «Лефортово» 

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) 25 июля посетили в столичном СИЗО «Лефортово» арестованного в Москве по обвинению в государственной измене
Виктора Прозоров
и задержанную в Калининграде по подозрению в аналогичном преступлении местную жительницу
Антонину Зимину. Об этом сообщил член ОНК Евгений Еникеев в своем
блоге
26 июля.
По его словам, 70-летний Прозоров отказался общаться с представителями ОНК, лишь сказал, что у него «нет вопросов по условиям содержания и медицинскому обслуживанию», а на вопрос о состоянии здоровья ответил: «Пока жив».
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4 июня стало известно, что Лефортовский суд Москвы заключил Прозорова под стражу до 27 июля, ему предъявили обвинение по статье 275 ("Госизмена") УК РФ, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. Однако никакие подробности о его личности и сути обвинений не разглашаются, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно». При этом сообщалось, что Прозоров обжаловал решение о своем аресте в Мосгорсуде, но никаких новостей на эту тему с тех пор не было.
Зимина оказалась более разговорчивой
Зимина, о задержании которой стало известно в середине июля, рассказала членам ОНК, что к врачу на прием так и не попала, поэтому правозащитники вместе с сотрудниками СИЗО помогли ей написать заявление на вывод к врачу, сообщил Еникеев.
По словам Зиминой, в общении с ней следователь ФСБ Алексей Хижняк отпускал такие фразы: «никакого врача я к вам не подпущу», «не думайте что следователь м***к», «любой доступ к телу только через меня», процитировал правозащитник.
Также Зимина сказала, что «все доказательства по ее делу — это фотографии с ее свадьбы». В изоляторе она читает книгу Михаила Ходорковского
"Тюрьма и воля", добавил Еникеев.
Зимину в «Лефортово» обнаружил 18 июля член ОНК Москвы Александр Ионов. Как сообщалось, несколькими днями ранее ее задержали сотрудники ФСБ в Калининграде по подозрению в государственной измене. Что конкретно ей вменяется, тоже неясно. Ионов тогда сообщил, что арестованная содержится в одиночной камере и попросила, чтобы к ней «для обследования зашел терапевт».
Известно, что до 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Основным видом деятельности этой некоммерческой организации указана организация конференций и выставок. Сейчас центром руководит муж Зиминой Константин Антонец, отмечал «Дождь».
Кроме того, Зимина — независимый эксперт и член созданного в 2010 году распоряжением президента РФ Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Среди ее профессиональных интересов на сайте организации указана политика стран Балтии в отношении России и «идентичность политической элиты Латвии».
Другие дела о госизмене
В конце июня Лефортовский суд столицы арестовал на два месяца Андрея Жукова, также обвиняемого в госизмене. Подробности его дела не разглашаются.
В начале апреля СМИ сообщили, что бывший сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев, занимавший должность оперуполномоченного 2-го отдела оперативного управления, и предприниматель Георгий Фомченков, арестованные в декабре по обвинению
в госизмене, подписали
досудебные соглашения
с частичным признанием вины.
Как сообщалось, они признались в передаче сведений зарубежным спецслужбам, но настаивали на том, что не осознавали криминального характера происходящего. Более того, Докучаев и Фомченков заявили, что делились информацией с другими спецслужбами, чтобы помогать бороться с киберпреступностью по всему миру.
Подписание досудебных соглашений означает, что суд будет проводиться в особом порядке, без исследования доказательств, собранных по делу, а наказание будет более мягкое — не выше 2/3 от максимального срока по ст. 275 УК РФ.
Также сообщалось, что двое других обвиняемых по этому делу — бывший начальник 2-го управления ЦИБ ФСБ РФ Сергей Михайлов
и руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского"
— свою вину не признали.
В конце прошлого года СМИ писали, что полковник Михайлов передал в Вашингтон информацию о причастности российских властей к хакерским атакам на серверы Демократической партии США. По информации журналистов, именно Михайлов и остальные фигуранты резонансного уголовного дела о госизмене помогли американским спецслужбам получить доказательства причастности «русских хакеров» к атакам в США.
Сообщалось, что за уголовным преследованием Михайлова и других обвиняемых по этому делу стояла российская военная разведка — ГРУ. В США уверены в том, что именно ГРУ в 2016 году курировало атаку на серверы национального комитета Демократической партии. Предполагается, что обвиняемые раскрыли американцам имена хакеров, которые участвовали во взломах.
В середине октября Московский окружной военный суд признал
бывшего замначальника ЦИБ ФСБ Дмитрия Правикова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам лишения свободы условно.
Еще до Правикова были
задержаны
Михайлов и его подчиненный Докучаев. Их, Стоянова и Фомченкова
обвинили
в госизмене в пользу США.
Всего в 2017 году в России по статье о госизмене были осуждены четыре человека, в том числе Стоянов.
В июле прошлого года Путин
помиловал
двух россиянок по, которые были осуждены обвинению в госизмене за отправку SMS в Грузию.