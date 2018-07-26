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Мнение: Новая схема финансирования жилищного строительства требует пристального изучения
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Мнение: Новая схема финансирования жилищного строительства требует пристального изучения 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Новая схема финансирования жилищного строительства, предусмотренная изменениями в 214-ФЗ, требует внимательного изучения и оценки рисков.
Такое мнение высказал председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров, отвечая на вопрос АСН-инфо. «Нам хотелось бы изучить опыт коллег, прояснить для себя все риски такой деятельности, и только потом включаться в эту работу», — уточнил он. В связи с этим банк пока не намерен активизировать свою деятельность в данном направлении. «Сейчас объем кредитного портфеля строительной отрасли составляет около 20% общего кредитного портфеля. И мы не планируем его агрессивно увеличивать», — отметил Константин Бобров. Банк, по его словам, старается избегать ускоренных темпов наращивания кредитования. Особенно в таких рисковых сегментах, каким будет сейчас являться строительная сфера.
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