Мнение: Новая схема финансирования жилищного строительства требует пристального изучения 

Новая схема финансирования жилищного строительства, предусмотренная изменениями в 214-ФЗ, требует внимательного изучения и оценки рисков.
Такое мнение высказал председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров, отвечая на вопрос АСН-инфо. «Нам хотелось бы изучить опыт коллег, прояснить для себя все риски такой деятельности, и только потом включаться в эту работу», — уточнил он. В связи с этим банк пока не намерен активизировать свою деятельность в данном направлении. «Сейчас объем кредитного портфеля строительной отрасли составляет около 20% общего кредитного портфеля. И мы не планируем его агрессивно увеличивать», — отметил Константин Бобров. Банк, по его словам, старается избегать ускоренных темпов наращивания кредитования. Особенно в таких рисковых сегментах, каким будет сейчас являться строительная сфера.