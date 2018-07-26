Тюменским сельхозкооперативам выделят гранты на покупку оборудования

Сельскохозяйственным кооперативам Тюменской области будут предоставлены граны в размере не более 70 млн руб. на один кооператив на развитие материально-технической базы, пишет Nashgorod.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Объем гранта также не может превышать 60% затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива. На него можно приобрести и провести монтаж необходимого оборудования и техники для производства или оснащения лабораторий.

Также за счет государственной поддержки тюменские сельскохозяйственные кооперативы могут уплатить часть взносов по договорам лизинга оборудования и технических средств. В ближайшее время в Тюменской области будет объявлен конкурс среди сельхозкооперативов на получение грантов.