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Тюменским сельхозкооперативам выделят гранты на покупку оборудования
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Тюменским сельхозкооперативам выделят гранты на покупку оборудования 

Rambler News Service 2 часа назад
Сельскохозяйственным кооперативам Тюменской области будут предоставлены граны в размере не более 70 млн руб. на один кооператив на развитие материально-технической базы, пишет Nashgorod.ru со ссылкой на региональную администрацию.
Объем гранта также не может превышать 60% затрат на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива. На него можно приобрести и провести монтаж необходимого оборудования и техники для производства или оснащения лабораторий.
Также за счет государственной поддержки тюменские сельскохозяйственные кооперативы могут уплатить часть взносов по договорам лизинга оборудования и технических средств. В ближайшее время в Тюменской области будет объявлен конкурс среди сельхозкооперативов на получение грантов.
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