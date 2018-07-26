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В поликлинике на Ангарской 28 июля состоится акция для женщин от 40 лет
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В поликлинике на Ангарской 28 июля состоится акция для женщин от 40 лет 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Пройти 28 июля бесплатную процедуру маммографии в поликлинике № 138 Дмитровского района приглашают всех желающих женщин от 40 лет. Об этом сообщается на официальном сайте консультативно-диагностического центра № 6, филиалом которого является поликлиника.
«В филиале «Городская поликлиника № 138» будет проводиться день открытых дверей. В целях привлечения внимания к проблемам сохранения и укрепления здоровья в филиале проведут маммографию для женщин в возрастной категории от 40 лет», — говорится в сообщении.
Предварительно записываться на процедуру не нужно. Желающих ждут с паспортом и полисом ОМС по адресу улица Ангарская, дом 24. Процедуру можно будет пройти с 9.00 до 14.00. (мю)
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