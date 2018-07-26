На Ставрополье создадут Центр развития кооперации

ПЯТИГОРСК , 26 июля. / ТАСС /. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил создать в крае Центр развития кооперации, который объединит усилия органов власти, местного самоуправления и бизнес-объединений региона для развития сельскохозяйственной и потребительской кооперации, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.

"Мы должны идти навстречу людям, которые хотят объединяться в кооперативы, помогать им и тем самым создавать положительные примеры успешно действующей сельхозкооперации для тех, кто пока сомневается", — отметил Владимиров, слова которого приводит пресс-служба.

Деятельность Центра должна в том числе помочь субъектам малого и среднего бизнеса эффективно сбывать свою продукцию в региональной торговой сети, поставлять сырье для перерабатывающих производств, а также пользоваться существующими мерами господдержки в АПК региона. «Объем поддержки потребительской кооперации из краевого бюджета составляет порядка 124 млн рублей в год, предполагается, что он будет увеличен в 2019 году», — говорится в сообщении.

Например, по оценке минсельхоза края, за год в регионе производится на 7 млрд рублей сырого молока, из которых 4 млрд приходится на долю личных подсобных хозяйств. При этом именно для них перерабатывающие предприятия устанавливают самые низкие закупочные цены, поскольку малые хозяйства не могут обеспечить первичную переработку своего молока, чтобы довести до стандартов переработчиков. В кооперации же при поддержке государства малые производители смогут получить доступ к необходимому промышленному оборудованию и повысят ценовую и качественную категорию своей продукции.

В числе приоритетных направлений развития кооперации помимо молочного животноводства определены такие сферы, как рыбоводство, переработка сельхозпродукции.