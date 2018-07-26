Американский сенатор призвал отказаться от использования Adobe Flash

Сенатор призывает чиновников действовать из-за скорого окончания поддержки технологии Adobe Flash, запланированной на конец 2020 года.

Сенатор надеется избежать ситуации аналогичной проблеме с Windows XP, которую все еще используют правительственные учреждения США, несмотря на то, что Microsoft прекратила поддержку операционной системы еще в 2014 году.

«Федеральное правительство слишком часто не способно отказаться от программного обеспечения, которое было выведено из эксплуатации», — следует из письма.

Сенатор указывает на потенциальные «серьезные проблемы кибербезопасности» в Flash в связи с прекращением выпуска исправлений для различных уязвимостей после окончания срока поддержки.

В частности, Уайден просит чиновников издать мандат, согласно которому государственные учреждения не должны размещать новый контент, основанный на Flash, на всех федеральных web-сайтах, а также удалить весь Flash-контент с сайтов до 1 августа 2019 года. Кроме того, сенатор предложил удалить Flash с компьютеров до указанной даты.

Для реализации своей задумки Уайден предлагает создать экспериментальную программу для удаления Adobe Flash с ПК сотрудников федеральных ведомств.