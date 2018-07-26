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Участие в форуме «Армия-2018» подтвердили 66 стран
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Участие в форуме «Армия-2018» подтвердили 66 стран 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Форум пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа.
Шестьдесят шесть стран подтвердили участие в форуме «Армия-2018». Об этом сообщается на сайте в Минобороны России.
Ведомство отправило приглашения коллегам из 129 государств.
Форум пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа. Для выставки выделена площадь в 200 тысяч квадратных метров. Свою продукцию представят больше тысячи предприятий. На уличной площадке будут выставлены 200 единиц военной техники.
Одна из главных целей форума — развитие военно-технического сотрудничества, а также продвижение отечественной продукции на внешние рынки.
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