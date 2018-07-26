Участие в форуме «Армия-2018» подтвердили 66 стран

Форум пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа.

Шестьдесят шесть стран подтвердили участие в форуме «Армия-2018». Об этом сообщается на сайте в Минобороны России.

Ведомство отправило приглашения коллегам из 129 государств.

Форум пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа. Для выставки выделена площадь в 200 тысяч квадратных метров. Свою продукцию представят больше тысячи предприятий. На уличной площадке будут выставлены 200 единиц военной техники.

Одна из главных целей форума — развитие военно-технического сотрудничества, а также продвижение отечественной продукции на внешние рынки.