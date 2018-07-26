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Роспотребнадзор запретил купание в Тропарево
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Роспотребнадзор запретил купание в Тропарево 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Помимо зоны отдыха «Тропарево» из-за неудовлетворительного качества воды запрещено купание в зоне «Левобережный».
«Зоны отдыха «Тропарево» (ЮЗАО), «Левобережный» (САО) — купание временно запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов», — говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Роспотребнадзора. В настоящее время в столице открыто для купания семь зон отдыха: озеро Черное, Большой городской пруд, Школьное озеро (Зеленоград); «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» (СЗАО); «Мещерское» (ЗАО); озеро Белое (ВАО). Функционирует 42 зоны отдыха без купания.
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