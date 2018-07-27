Роспотребнадзор разрешил купание в зоне отдыха «Тропарево»

Московское управление Роспотребнадзора разрешило купание в зоне отдыха «Тропарево», ранее в водоеме получили пробы воды неудовлетворительного качества.

Исследование провели повторно. Тесты показали удовлетворительные результаты по микробиологическим показателям в водоеме, уточнили представители ведомства.

Запрет на купание наложили 26 июля. Вместе с «Тропарево» под ограничения попала зона «Левобережный».

Сейчас в городе открыто для купания семь зон отдыха: озеро Черное, Большой городской пруд, Школьное озеро в Зеленограде, «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», «Мещерское», и озеро Белое.