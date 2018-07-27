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Роспотребнадзор разрешил купание в зоне отдыха «Тропарево»
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Роспотребнадзор разрешил купание в зоне отдыха «Тропарево» 

Москва24 41 минуту назад
Фото: Москва24
Московское управление Роспотребнадзора разрешило купание в зоне отдыха «Тропарево», ранее в водоеме получили пробы воды неудовлетворительного качества.
Исследование провели повторно. Тесты показали удовлетворительные результаты по микробиологическим показателям в водоеме, уточнили представители ведомства.
Запрет на купание наложили 26 июля. Вместе с «Тропарево» под ограничения попала зона «Левобережный».
Сейчас в городе открыто для купания семь зон отдыха: озеро Черное, Большой городской пруд, Школьное озеро в Зеленограде, «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», «Мещерское», и озеро Белое.
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