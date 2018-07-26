Ставрополье будет экспортировать в Иран, Ирак, Израиль до 5 тыс. тонн баранины к 2020 году

Ирак и ПЯТИГОРСК , 26 июля. / ТАСС /. Ставрополье планирует к 2020 году обеспечить высококачественной бараниной собственный рынок, ряд субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также экспортировать в Иран Израиль до 5 тыс. тонн мяса в год. Об этом в четверг сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства "Край имеет мощный потенциал по экспорту баранины. В частности, осуществление проекта по строительству сертифицированной бойни в Кировском городском округе, инициированного компанией «Ставропольский фермер», позволит к 2020 году охватить весь рынок Ставрополья и ряда субъектов СКФО и ЮФО, а в дальнейшем отправлять в Иран, Ирак и Израиль до 5 тыс. тонн мяса в год", — отметил министр Владимир Ситников , слова которого приводит пресс— служба. Министр отметил, что объем производства баранины по сравнению с 2015 годом в крае вырос на 2,7% и составляет 38 тыс. тонн в год. Численность овец составляет 2 млн голов, при этом губернатором Владимиром Владимировым поставлена задача увеличить к 2025 году поголовье в полтора раза. Для этого нужно распространять племенное поголовье овец в крестьянско-фермерских хозяйствах и внедрять как зарубежные породы — суффолк, дорпер, так и отечественные — российский мясной меринос. Это позволит улучшить качество продукции, сократить сроки выращивания и организовать его цикличность. "Помимо постоянной работы над совершенствованием пород в числе важнейших задач, стоящих сегодня перед отраслью — организация кластеров по производству и переработке баранины, формирование бренда ставропольской продукции", — считает Ситников.