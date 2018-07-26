Темп строительства детских садов сохранят в Подмосковье

На территории Подмосковья в 2018 году построят 18 детских садов, в регионе не намерены снижать темп строительства дошкольных учреждений, в частности, большое количество обращений по детсадам приходит из Красногорска , сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Есть ряд городов, в частности, Красногорск, Подольск Домодедово , это порядка 10 городов, где образовывается очередь в детские сады, несмотря на то, что мы реализовали огромную программу, построили 400 детсадов, контингент растет, детсадов не хватает. Мы не снижаем темп, мы стараемся строить детсады, в этом году у нас будет 18 детсадов», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Губернатор добавил, что большое количество обращений по детским садам приходит от жителей Красногорска. Глава городского округа рассказал, что население Красногорска активно растет.

«В этом году мы за счет муниципального бюджета ввели пять детских садов, в данный момент мы работаем над новой программой», — отметил глава городского округа Красногорск Радий Хабиров.

До конца 2018 года в Подмосковье введут в эксплуатацию девять школ и блоков начальных классов на 4509 мест, из них уже введена в эксплуатацию одна школа на 880 учащихся. Также планируется ввести 18 детсадов на 3365 мест.

Объекты строятся в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы за счет бюджетов региона и муниципальных образований, а также за счет внебюджетных средств.