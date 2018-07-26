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Найден украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн
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Найден украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн 

Мир24 38 минут назад
Украденный в Дубае редкий голубой алмаз найден на Шри-Ланке, передает Associated Press со ссылкой на представителей полиции Объединенных Арабских Эмиратов.
Кроме того, полицейские сообщили, что подозреваемый в краже задержан на территории ОАЭ. Другие подробности, включая то, как полиция Эмиратов смогла найти алмаз на Шри-Ланке, не раскрываются.
Алмаз, оценочная стоимость которого составляет 20 миллионов долларов, был украден из хранилища одной из компаний и отправлен на Шри-Ланку в коробке с обувью.
Чтобы вычислить вора, полицейские ОАЭ провели более ста допросов и отсмотрели тысячи часов съемок камер видеонаблюдения.
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