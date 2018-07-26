Найден украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн

Кроме того, полицейские сообщили, что подозреваемый в краже задержан на территории ОАЭ. Другие подробности, включая то, как полиция Эмиратов смогла найти алмаз на Шри-Ланке, не раскрываются.

Алмаз, оценочная стоимость которого составляет 20 миллионов долларов, был украден из хранилища одной из компаний и отправлен на Шри-Ланку в коробке с обувью.

Чтобы вычислить вора, полицейские ОАЭ провели более ста допросов и отсмотрели тысячи часов съемок камер видеонаблюдения.

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