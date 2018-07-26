Глава Адыгеи обсудил с инвесторами развитие высокотехнологичной медпомощи

В их числе — учредитель компании ООО «АЛИЕВ» Евгений Долженко, директор по развитию проектов ООО «АЛИЕВ» Игорь Русов, учредитель компании ООО «Профкомфорт» Николай Долженко, президент АНО «Интервенционные радиологии СЗ региона», директор по инвестиционным проектам ООО «Аврора Меди» Кирилл Козлов

В диалоге приняли участие заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова , министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, министр экономического развития и торговли РА Олег Топоров.

Обсуждались вопросы привлечения не менее 80 млн рублей инвестиций в сферу здравоохранения региона. В частности, в рамках государственно-частного партнерства планируется реализация проекта по повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Планируется, что на базе Адыгейской межрайонной больницы им. К. М. Батмена, где уже действует первичное сосудистое отделение, инвестор создаст отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Оно будет оснащено ангиографом и другим необходимым медицинским оборудованием новейшего поколения, которое позволит выявлять повреждения и пороки развития кровеносных сосудов. Помимо высокой диагностической ценности, новый комплекс оборудования сможет выполнять малоинвазивные хирургические вмешательства. В частности, с помощью ангиографа будет проводиться стентирование коронарных сосудов.

В соответствии с дорожной картой проекта инвестор намерен до конца августа подготовить помещения для нового отделения, а к октябрю — завершить монтаж всего медицинского оборудования. Параллельно будет организовано обучение специалистов на базе лучших клиник страны. Предполагается, в создаваемом отделении специализированную медпомощь впоследствии смогут получить не менее 1,5 тыс. пациентов ежегодно.

При этом все операции и обследования будут проводиться для пациентов бесплатно. На данное условие проекта особо обратил внимание Глава РА.

«Медицинская помощь с применением новейшего оборудования для больных будет бесплатной. Предусмотрено финансирование услуг через систему ОМС в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в республике. С этой целью уже заключено соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров РА и ООО «Аврора Меди», которое занимается реализацией данного проекта», — подчеркнул Глава РА.

В настоящее время в республике все коронароангиографии и ангиопластические операции проводятся только в Региональном сосудистом центре на базе Адыгейской республиканской клинической больницы, где действует один ангиограф. С его помощью ежегодно выполняется более 1,5 тыс. вмешательств. Однако из-за удаленности от Майкопа ряд районов региона не попадают в зону действия «терапевтического окна», в рамках которого в течение часа нужно доставить больного с острой коронарной патологией в больницу.

С реализацией нового проекта будет решен вопрос оперативной помощи и адекватного лечения больных с острой коронарной патологией из Адыгейска , Теучежского и Тахтамукайского районов. По мнению специалистов, данные факторы играют решающую роль в снижении смертности от болезней кровообращения.

Как подчеркнул Глава РА, реализация данного проекта нацелена на решение одной из важных задач, обозначенных майским указом Президента РФ, — повышение качества медицинской помощи и увеличение продолжительности жизни населения страны.