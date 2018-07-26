В парке «Ворсино» запустили производство стальных бочек и контейнеров 

26 июля в индустриальном парке «Ворсино» состоялось открытие завода компании Greif по производству стальных бочек и контейнеров. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, инвестиции в строительство первой очереди производства составили 800 миллионов рублей. На предприятии площадью шесть тысяч квадратных метров создано 50 рабочих мест. Планируемый объем производства — два миллиона бочек в год. В первой половине 2019 года на предприятии Greif в индустриальном парке «Ворсино» планируется к запуску вторая (после Казани) линия Greif по производству кубовых емкостей IBC GCUBE. По словам министра экономического развития Калужской области Ильи Веселова, производственная площадка компании в индустриальном парке «Ворсино» может стать лучшей по всем показателям не только в России, но и в мире. Компания Greif Inc. — мировой лидер в области производства промышленной упаковки. Ее история началась в 1877 году в США с изготовления деревянных бочек, ящиков, кадок и подобных емкостей. Во второй половине XX века Greif переориентировалась на выпуск тары из картона, стали, пластика. В настоящее время Greif насчитывает более 140 заводов в более чем 50 странах мира. В компании работают более 13 тысяч сотрудников. Фото Сергея Лялякина В 2017 году корпорация отметила 140 летний юбилей. Первый российский завод группы компаний был открыт в 1993 году в поселке Белоярский Свердловской области. Кроме Калужской и Свердловской областей площадки по выпуску стальных бочек действуют в Омске, Перми, Ангарске, Вологде и Волгограде.