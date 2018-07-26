В Березовском экс-заведующая детсадом села на 4 года за мошенничество

26 июля Березовский горсуд вынес приговор бывшей заведующей детсадом: 41-летняя женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она проведет 4 года в колонии общего режима , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

С октября 2009 по декабря 2016 года женщина занимала пост заведующей детским садом №25 в поселке Лосиный. Спустя два года после устройства на работу она подписала приказы о приеме на работу старшего воспитателя, машинистки по стирке и ремонту спецодежды, а также делопроизводителя.

Фактически эти лица к работе не приступали. Заведующая получала за них зарплату и стимулирующие выплаты. За 5 лет подсудимая похитила более 2,4 миллиона рублей.

В судебном заседании женщина выдвинула версию о том, что все деньги она направляла на ремонт и благоустройство детского сада. Приводила в пример установленные пластиковые окна. Однако эта версия не нашла подтверждения — выяснилось, что окна были установлены за счет пожертвований других лиц.