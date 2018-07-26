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В Нижнем Новгороде выбирают лучшую внутридомовую территорию
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В Нижнем Новгороде выбирают лучшую внутридомовую территорию 

Newsroom24 40 минут назад
Фото: Newsroom24
Конкурсная комиссия завершила объезд территорий, представленных на конкурс «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода». Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы.
Конкурс стартовал 19 июля. Эксперты смотрел на посадку деревьев и кустарников, разбивку клумб и цветников на прилегающей к дому территории, уход за ними и т.д.
Советы общественного самоуправления выдвигали территории, ранее не участвовавшие в таких состязаниях. Всего в конкурсе приняли участие около 60 нижегородцев.
По словам секретаря конкурсной комиссии Екатерины Шубиной, жители проявляют большой интерес к конкурсу, а объекты становятся все привлекательнее. В этом году введена новая номинация — «Лучшая внутридворовая территория»: жители благоустраивают не только палисадник около дома или своего подъезда, но и прилегающую к дому территорию. По ней было заявлено около 50 объектов. «Это говорит о готовности жителей к переменам и к проведению дальнейшей работы по благоустройству своих территорий, поэтому в 2019 году мы представим конкурс для жителей в новом формате», — подчеркнула Шубина.
Депутат Думы Анна Круглова заявила, что возможность самоорганизации горожан и содействие их начинаниям очень важны для города. «Наши ТОСы — яркое доказательство того, что жители Нижнего Новгорода неравнодушны к судьбе города и не просто говорят», — сказала она.
Депутат Елена Аржанова, также являющаяся членом жюри конкурса, отметила, что благодаря труду и усилиям активных нижегородцев город по-настоящему преображается. «Такие совместные мероприятия важны, они помогают нижегородцам поверить в то, что они лично могут сделать наш город красивее», — считает она.
Следующими этапами конкурса Советов общественного самоуправления станут презентации их деятельности, спортивные и творческие конкурсы. Победителя определят осенью.
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