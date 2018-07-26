В Нижнем Новгороде выбирают лучшую внутридомовую территорию

Конкурсная комиссия завершила объезд территорий, представленных на конкурс «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода ». Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы.

Конкурс стартовал 19 июля. Эксперты смотрел на посадку деревьев и кустарников, разбивку клумб и цветников на прилегающей к дому территории, уход за ними и т.д.

Советы общественного самоуправления выдвигали территории, ранее не участвовавшие в таких состязаниях. Всего в конкурсе приняли участие около 60 нижегородцев.

По словам секретаря конкурсной комиссии Екатерины Шубиной, жители проявляют большой интерес к конкурсу, а объекты становятся все привлекательнее. В этом году введена новая номинация — «Лучшая внутридворовая территория»: жители благоустраивают не только палисадник около дома или своего подъезда, но и прилегающую к дому территорию. По ней было заявлено около 50 объектов. «Это говорит о готовности жителей к переменам и к проведению дальнейшей работы по благоустройству своих территорий, поэтому в 2019 году мы представим конкурс для жителей в новом формате», — подчеркнула Шубина.

Депутат Думы Анна Круглова заявила, что возможность самоорганизации горожан и содействие их начинаниям очень важны для города. «Наши ТОСы — яркое доказательство того, что жители Нижнего Новгорода неравнодушны к судьбе города и не просто говорят», — сказала она.

Депутат Елена Аржанова, также являющаяся членом жюри конкурса, отметила, что благодаря труду и усилиям активных нижегородцев город по-настоящему преображается. «Такие совместные мероприятия важны, они помогают нижегородцам поверить в то, что они лично могут сделать наш город красивее», — считает она.

Следующими этапами конкурса Советов общественного самоуправления станут презентации их деятельности, спортивные и творческие конкурсы. Победителя определят осенью.