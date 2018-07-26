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Ненецкий АО будет участвовать в проектах программы «Коларктик»
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Ненецкий АО будет участвовать в проектах программы «Коларктик» 

ТАСС 39 минут назад
ТАСС, 26 июля. Ненецкий автономный округ (НАО) будет участвовать в нескольких проектах в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик», соглашение о финансировании и реализации которой в четверг ратифицировала Госдума РФ. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Государственная Дума РФ в четверг ратифицировала три соглашения, регулирующие программы приграничного сотрудничества со странами к северо-западу от России. В их числе соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Коларктик» на период 2014-2020 годов, которое было подписано в конце 2016 года.
"Ненецкий округ будет участвовать в проектах, которые финансируются в рамках программы «Коларктик». Ратификация соглашения для Ненецкого округа означает, что проекты с участием НАО, которые уже были одобрены в конце 2017 года, получат финансовую поддержку", — пояснили в пресс-службе.
Речь идет о двух российско-финских проектах с участием окружных сельскохозяйственных производственных кооперативов «Ижемский оленевод», «Харп» и «Путь Ильича». Оба они направлены на повышение качества переработки оленины в регионе через повышение квалификации оленеводов и развитие инфраструктуры. Основная задача в рамках программы для хозяйств Ненецкого округа — производить продукцию в соответствии с европейскими стандартами, что позволит выйти на экспорт. В поставках оленины из НАО заинтересована финская сторона, отметили в администрации региона.
Ненецкий округ планирует выйти с заявками и на следующий раунд программы «Коларктик» в сентябре 2018 года. Готовится проект по использованию альтернативных источников энергии в сельских поселениях НАО. Он нацелен на развитие уже реализованного проекта по созданию ветроэнергетического комплекса в Амдерме.
Общий бюджет программы «Коларктик» составляет около €50 млн Он формируется за счет взносов России, Евросоюза, Финляндии и Швеции.
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