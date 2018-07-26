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Армянскую армию переоденут в отечественную форму
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Армянскую армию переоденут в отечественную форму 

Мир24 46 минут назад
Фото: Мир24
Как заявил премьер-министр Никол Пашинян, белье и одежду для военнослужащих теперь будут шить только на родине.
Глава кабинета министров призвал предпринимателей открывать новые текстильные предприятия, которые смогут участвовать в открытом тендере. Работу армянской текстильной промышленности простимулируют различными льготами, в том числе отменой таможенных пошлин.
Напомним, накануне Никол Пашинян поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы. Лучшим глава кабинета министров лично вручил дипломы.
«Быть командиром — значит быть ответственным за других, иметь волю и решимость отдать приказ биться до конца. Это очень большая ответственность, которую могут взять на себя только люди, наделенные силой и несгибаемой волей», — сказал премьер-министр.
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