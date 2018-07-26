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Генеральная прокуратура РФ призывает усилить борьбу с самостроями в Сочи
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Генеральная прокуратура РФ призывает усилить борьбу с самостроями в Сочи 

РИА Недвижимость 46 минут назад
КРАСНОДАР, 26 июл — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть предложил мэру и прокурору Сочи усилить борьбу с самостроями и работу по завершению строительства недостроенного жилья, сообщает корреспондент РИА Новости.
Как сообщалось ранее, Кикоть отметил позитивный эффект работы властей Краснодарского края и прокурорских работников по восстановлению прав обманутых дольщиков на Кубани. С ноября 2017 года в регионе восстановлены права 26 тысяч граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
Вместе с тем Кикоть отметил недостаточные усилия сочинских властей в этом направлении.
"Некоторые должностные лица не перестроили свою работу, формально обозначая свою причастность к разрешению проблем обманутых дольщиков. Особенно это касается Сочи. Мэру и прокурору города предлагаю усилить работу по пресечению самовольного строительства и завершению возведения недостроенных объектов", — сказал он.
Заместитель генпрокурора подчеркнул, что принципиальная позиция надзорного ведомства состоит в том, что «уголовные преследования как недобросовестных застройщиков, так и чиновников, которые им потворствуют, будут продолжены».
Следующее совещание по решению проблем кубанских дольщиков запланировано к проведению в Сочи в сентябре.
РИА Недвижимость: последние новости
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