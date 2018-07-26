Генеральная прокуратура РФ призывает усилить борьбу с самостроями в Сочи

Как сообщалось ранее, Кикоть отметил позитивный эффект работы властей Краснодарского края и прокурорских работников по восстановлению прав обманутых дольщиков на Кубани. С ноября 2017 года в регионе восстановлены права 26 тысяч граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Вместе с тем Кикоть отметил недостаточные усилия сочинских властей в этом направлении.

"Некоторые должностные лица не перестроили свою работу, формально обозначая свою причастность к разрешению проблем обманутых дольщиков. Особенно это касается Сочи. Мэру и прокурору города предлагаю усилить работу по пресечению самовольного строительства и завершению возведения недостроенных объектов", — сказал он.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что принципиальная позиция надзорного ведомства состоит в том, что «уголовные преследования как недобросовестных застройщиков, так и чиновников, которые им потворствуют, будут продолжены».

Следующее совещание по решению проблем кубанских дольщиков запланировано к проведению в Сочи в сентябре.