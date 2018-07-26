Мир, дружба, жвачка, соя, СПГ: как Трамп на мировую с ЕС сходил

Это был их мастер-класс объятий. Потому что оба любят это дело. Может, это выглядело не так пикантно, как у Трампа с Макроном. Зато и не так уныло, как у него же с Меркель. Пожалуй, это была хорошая мысль — отправить к президенту США главу Еврокомиссии Юнкера. Не потому, что ему по статусу положено разруливать такие ситуации. Хотя как раз такой ситуации у них еще не случалось. В ЕС нет, наверное, другого такого человека, который подходил бы Дональду по возрасту, по темпераменту, по такой же отвязности и готовности пошалить.

Не то чтобы как братья. Но было в них что-то из «Ширли-Мырли». Ведь и Кроликовы, выясняя отношения, в конце концов сошлись на том, что есть кое-кто, кого они к себе близко не подпускают, потому что «я, конечно, не расист, но недолюбливаю», «есть такое чувство», «дискомфорт, я бы сказал». А когда Юнкер так и сказал, что ему тоже не нравится торговая политика Китая , казалось, что следом прозвучит и тост: «За белого человека». Жаль, хозяин не пьет, иначе дошли бы и до «Ты меня уважаешь?». За три-то часа.

Впрочем, гость и так уважил. Одним лишь предложением объединиться против Пекина устроил Трампу именины сердца. После этого мог уже ничего не говорить. Но он продолжал и продолжал мешать елей с бальзамом. Взаимно пошлины отменим, правила ВТО пересмотрим, торговый баланс поправим. И это гораздо шире, чем просто «мир, дружба, жвачка». Это еще и соя, и сжиженный газ. Та самая американская соя, на которую Китай ввел ответные пошлины, а девать ее куда-то надо, поскольку Китай — это ее основной потребитель. И тот самый американский газ, который должен вытеснить из Европы российский. Во что бы это ей ни встало.

И хотя ЕС без всего этого прекрасно обходится, он и это готов принять в знак своей искренней преданности и покорности перед гением Трампа, лишь бы тот поборы еще и на немецкие автомобили не ввел. Кажется, как здорово он все просчитал. А всего лишь не увидел никакой особой разницы между Евросоюзом и КНДР Пхеньян , правда, обложил авианосцами, а Брюссель –пошлинами. Но сути дела это не меняет. Это чисто трамповская «шокотерапия», сделка на грани фола. И это работает.

Поэтому его Twitter пищит от восторгов. «Великолепно вернуться к отношениям с Европейским союзом!». «Это большой день для свободной и справедливой торговли!». «ЕС и США любят друг друга!» — подписался он под их с Юнкером крепким мужским поцелуем. Ну разве можно представить такое с Меркель? Хотя представить, что Юнкер так вел себя без разрешения Меркель, еще сложнее. От себя он Трампу лишь снимок военного кладбища в Люксембурге подарил. Не без задней мысли. «Дорогой Дональд, давай помнить нашу общую историю». На этом погосте похоронен американский генерал Паттон, что командовал высадкой союзников в Нормандии.

Скорее всего, отправит Трамп эту фотку к дубу Макрона, который вроде бы и его выкопал оттуда, где у них со Штатами что-то было. А было то, что Штаты всегда приходили в Европу, чтобы доминировать. И вроде бы сейчас Трамп с Юнкером условились не вводить новые тарифы, пока идут переговоры. Но ведь не переговоры, а приговоры. Юнкер еще до самолета не доехал, а Трамп уже объявил, что Евросоюз немедленно начнет скупать бобы и «огромное количество» СПГ. И пусть европейцы сколько угодно думают, что они пошли на мировую. Он-то на нее сходил.

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