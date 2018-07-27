День физкультурника состоится в Вологде 11 августа

С 10 по 12 августа вологжане смогут сразиться во всевозможных турнирах, принять участие в сдаче норм ГТО и посмотреть на зрелищные выступления спортсменов. Областная столица отметит День физкультурника.

Откроется он торжественным праздником в честь ветеранов физической культуры. В СК «Изумруд» пройдет вручение наград заслуженным работникам спорта, а также мини-спартакиады. Тренеры испытают свои силы в различных видах спорта — шахматах, шашках, настольном теннисе, стрельбе, дартсе, баскетболе и футболе. В это же время состоятся соревнования по настольному теннису в клубе «Траектория» на ул. Конева, 15.

Большой спортивный праздник состоится 11 августа — в День физкультурника. Он пройдет сразу на нескольких площадках в разных уголках областной столицы и близлежащих районах. Проверить себя «на прочность» действующие работники физической культуры смогут на стадионе «Динамо». Здесь пройдет масштабный праздник «Одна страна — одна победа». Порядка 150 тренеров сдадут нормы ГТО и в дальнейшем получат соответствующие знаки. Также развернутся различные интерактивные площадки.

В этот же день традиционные соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут на паркете СДЮСШОР № 2. Всероссийский турнир стартует по всей стране в 13-й раз. В стритбол могут сразиться все желающие в трех возрастных категориях — до 16 лет, до 18 лет, от 19 и старше. Для этого необходимо собрать команду из трех человек. Заявки будут приниматься перед началом состязаний — в 11.00.

Также 11 августа на Ледовой арене по адресу: ул. Пугачева, 44, состоится детский блиц-турнир по хоккею. А на площадке СДЮСШОР № 3 — первенство по футболу. В поселке Дубровское разыграют Кубок Вологды по мотоциклетному спорту. С 11.00 участники от 5 лет и старше посоревнуются в мотокроссе.

На стадионе «Витязь» вологжане смогут поболеть за участников турнира по пляжному волейболу, большому теннису и футболу. Кроме того, жителей города ждет спортивно-массовое мероприятие для дошкольников «Спорт в каждую семью».

А 12 августа завершит спортивный уикенд состязание рыбаков. Любители рыболовного спорта соберутся с 9.30 до 11.00 в селе Молочное. Победителей спортивной рыбалки наградят медалями и грамотами.