В Москве отреагировали на снос площадки «Дома-2»‍

В пресс-службе московского департамента развития новых территорий заявили, что уведомили владельца земельного участка, где проходят съемки телешоу «Дом-2» об изъятии земель в установленном порядке.

В департаменте также сообщили, что трасса, которая должна связать деревню Саларьево и район Марьино, планировалась так, чтобы не затронуть ни одного жилого дома.

Единственным участком, попадающим на территорию строительства, является земля с нежилыми строениями компании «ЕТК-Инвест».

По данным РБК, именно «ЕТК-Инвест» владеет участком размером 3 га, на котором снимается телешоу.