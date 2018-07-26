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В Москве отреагировали на снос площадки «Дома-2»‍
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В Москве отреагировали на снос площадки «Дома-2»‍ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
В пресс-службе московского департамента развития новых территорий заявили, что уведомили владельца земельного участка, где проходят съемки телешоу «Дом-2» об изъятии земель в установленном порядке.
В департаменте также сообщили, что трасса, которая должна связать деревню Саларьево и район Марьино, планировалась так, чтобы не затронуть ни одного жилого дома.
Единственным участком, попадающим на территорию строительства, является земля с нежилыми строениями компании «ЕТК-Инвест».
По данным РБК, именно «ЕТК-Инвест» владеет участком размером 3 га, на котором снимается телешоу.
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