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Московские власти собираются снести съемочную площадку «Дома-2»
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Московские власти собираются снести съемочную площадку «Дома-2» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Москва24
Правительство Москвы планирует строительство автомагистрали от Саларьево до деревни Марьино. Дорога пройдет в том числе по территории съемочной площадки реалити-шоу «Дом-2». Непосредственно на месте пространства, где участники проекта собираются на ежевечернее обсуждение, запланирована остановка скоростного трамвая «Антоновка». Об этом пишет «Медуза».
Съемочная площадка «Дома-2» — «Поляна» — находится в Новой Москве, возле коттеджного поселка Летова Роща. Участок размером почти 3 гектара приобрели в 2014 году структуры предпринимателя Александра Карманова.
Решение о строительстве магистрали было принято в начале 2018 года московской градостроительно-земельной комиссией. Согласно решению, на земельном участке, где находится съемочная площадка «Дома-2», устанавливается сервитут. Согласно этой процедуре, государство может ограничивать использование земель, рядом с которыми идет строительство. Судя по проектным документам, сам дом, где живут участники телешоу, будет упираться в отбойник новой трассы, а здание съемочной группы снесут.
Источник «Медузы» в столичной мэрии пояснил, что проект магистрали разрабатывался в обход частной застройки — на тот момент никаких строений на этом участке еще не было. Кроме того, о том, что там снимается «Дом-2», чиновники не знали.
На телеканале «ТНТ» не комментируют информацию о строительстве. Между тем источник «Медузы» в компании, производящей реалити-шоу, сказал, что там о строительстве ничего не знают, однако на съемочной площадке «Дома-2» слышно, как рубят лес.
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