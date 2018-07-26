Верховный суд оправдал советского историка, осужденного за госизмену

Верховный суд посмертно оправдал советского историка и правозащитника Петра Якира, удовлетворив представление заместителя генпрокурора России . Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд отменил постановление Особого совещания при НКВД СССР от 10 февраля 1945 года и определение Военной коллегии ВС СССР от 18 июня 1955 года в отношении Якира и прекратил уголовное дело в связи с отсутствием в действиях историка «составов указанных преступлений». За Якиром также признали право на реабилитацию. По закону в случае смерти реабилитированного право на получение компенсации переходит к его наследникам. ​

Заседание, на котором было принято решение, проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела до сих пор имеют гриф «совершенно секретно». Петр Якир — сын советского военачальника времен Гражданской войны Ионы Якира, расстрелянного в 1937 году в ходе сталинских репрессий за участие в «военно-фашистском антисоветском заговоре». В 1957 году военачальник был посмертно реабилитирован. Историка Петра Якира арестовали в 1944 году по подозрению в разглашении гостайны. Через год предъявили обвинение и приговорили к восьми годам заключения. Его освободили в 1953 году, а спустя два года реабилитировали как репрессированного. Петр Якир позже был участником правозащитного движения и неоднократно выступал с критикой советского законодательства.