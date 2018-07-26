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Сына расстрелянного при Сталине военачальника оправдали спустя 73 года
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Сына расстрелянного при Сталине военачальника оправдали спустя 73 года 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Верховный суд России оправдал советского историка, участника правозащитного движения Петра Якира, обвиненного в госизмене и осужденного за это в 1945 году. Как сообщает «Интерфакс», заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела имели гриф «Совершенно секретно».
«Постановление Особого совещания при НКВД СССР от 10 февраля 1945 года и определение военной коллегии ВС СССР от 18 июня 1955 в отношении Якира П. И. отменено. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений», — уточнил сотрудник пресс-службы суда. Также Верховный суд признал, что Якир имеет право на реабилитацию. По закону, если реабилитированный умер, право на взыскание компенсации передается его родственникам.
Петр Якир — сын советского военачальника Ионы Якира, расстрелянного в 1937 году за участие в «военно-фашистском, антисоветском заговоре». Якир-младший до 1942 году пробыл в колонии для малолетних преступников, затем отправился на фронт. В 1945 году его обвинили в контрреволюционной пропаганде и разглашении государственной тайны и приговорили к восьми годам заключения. В 1955 году он был реабилитирован.
В 1973 году московский суд приговорил Якира к 3 годам заключения и 3 годам ссылки за антисоветскую агитацию. Тогда он признал свою вину. Якир умер в 1982 году.
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