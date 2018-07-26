10 сбывшихся предсказаний писателей-фантастов

Научная фантастика потому и называется научной, что работающие в этом жанре писатели опираются на современные им научные достижения, чтобы спроектировать будущие. И чем крупнее талант автора-фантаста, тем более точными получаются такие предсказания. Поэтому нет ничего удивительного в том, что множество современных нам явлений и предметов, которые мы считаем обыденными, когда-то были «персонажами» фантастических романов и повестей.

Например, такой банальный девайс, как наушники-вкладыши, которые сегодня за сущие копейки может купить любой школьник, впервые появились в легендарном романе американского фантаста Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», и назывались они «Ракушками». Или куда более редкое, но и более высокотехнологичное рождение детей из пробирок: его описал в романе «О, дивный новый мир!» писатель Олдос Хаксли, причем у него этот процесс был поставлен на конвейер.

Детали космических путешествий и мировые компьютерные сети, видеочаты и планшетные компьютеры — упоминания о подобных предметах и явлениях можно найти у фантастов прошлого. Кому-то из писателей удавалось угадать лишь отдельные вещи будущего, а кто-то, как, скажем, Герберт Уэллс Жюль Верн или Артур Кларк, сумел описать чуть ли не половину нынешней машинерии и цифровой техники. Сегодня «МИР 24» рассказывает своим читателям о десяти самых известных предметах и явлениях, появление которых было предсказано в научно-фантастических произведениях.

Атомная бомба — Герберт Уэллс

Фото: wikipedia.org Человечество еще только-только подбиралось к идее расщепления атома, а британец Герберт Уэллс в своем романе «Мир освобожденный» предсказал появление оружия, основанного на этом процессе. Произошло это в 1914 году — за три десятка лет до Хиросимы и Нагасаки!

Герой романа Холстен вызывает радиоактивный распад тяжелых элементов в 1933 году в крохотной частичке висмута: «Произошел сильнейший взрыв, в результате которого получился тяжелый газ с чрезвычайно высокой радиоактивностью — за неделю он распался Но главное было сделано — ценой ожога на груди и сломанного пальца первооткрывателя, — и с той секунды, когда невидимая частичка висмута превратилась в сгусток разрушительной энергии, Холстен уже знал, что он открыл человечеству путь — пусть еще узкий, извилистый и темный — к безграничному, неисчерпаемому могуществу».

Банковские карты — Эдвард Беллами

Социалистическая утопия «Взгляд назад» писателя-социалиста из США Эдварда Беллами впервые увидела свет в 1888 году. Роман описывал путешествие во времени на сто с лишним лет вперед — в 2000-й год, в Америку будущего, экономика которой построена на принципах социализма.

Скажем, все граждане страны обязаны трудиться в так называемой «промышленной армии», получая за свой труд гарантированный минимум. Но не наличными деньгами, а специальными картами — судя по описанию, такими, которые сейчас называются дебетовыми. Расплатиться такой картой американец 2000 года, по версии Беллами, мог в любой точке страны, что делает предсказание еще более точным. Кстати, любопытно, что в России книга «Взгляд назад» была переведена и выдержала семь изданий, последнее — в 1918 году: по понятной причине, советская власть уже не допускала переиздания романа-утопии.

Вертолет — Жюль Верн

Фото: wikipedia.org Если быть совсем точным, то летательный аппарат, на котором покоряет воздушный океан гениальный изобретатель-одиночка Робур, герой опубликованного в 1886 году романа «Робур-завоеватель», скорее похож на автожир, чем на вертолет. Ведь у него есть не только несколько подъемных винтов, но и один тянущий впереди — а именно по такой схеме и строятся автожиры. Но все-таки в истории научной фантастики и вертолетостроения Верн останется предсказателем появления именно вертолета или геликоптера.

Правда, внешне «Альбатрос», на котором путешествует Робур и его спутники, больше напоминает другое знаменитое предсказание Жюля Верна — подводную лодку, поскольку имеет веретенообразный корпус с надстройкой наверху, над которой вертятся множество двухлопастных винтов.

Американца Марка Твена трудно назвать научным фантастом в классическом смысле этого слова. Тем не менее, несколько фантастических произведений он создал, и среди них — рассказ «Из „Лондонской таймс“ за 1904 год», написанный им в 1898 году.

Изобретение, которое обладает всеми признаками современного интернета, писатель назвал «телеэлектроскопом», или всемирным телефоном. Герой рассказа Клейтон получает его в свое распоряжение, и вот что он может делать: «Аппарат достали и подключили к международной телефонной сети. Теперь Клейтон день и ночь звонил во все уголки земного шара, смотрел на тамошнюю жизнь, наблюдал разные диковинные зрелища, разговаривал с людьми, и благодаря этому чудесному изобретению ему стало казаться, что у него выросли крылья, и он может лететь, куда хочет».

Лазер — Герберт Уэллс

Фото: wikipedia.org Герберту Уэллсу очень хорошо удавалось предвидеть боевые машины будущего: атомную бомбу, танки или, например, лазер. Причем если о первой и вторых мало кто знает, то «лучи смерти», которыми вооружены пришельцы с Марса в романе «Война миров» (впервые опубликован в 1897 году), известны едва ли не каждому в мире.

Это уникальное для землян оружие сделало боевые машины марсиан непобедимыми, и если бы не банальная земная простуда, справиться с ними не удалось бы. Сегодня, конечно, лазер еще не стал столь простым и легко носимым оружием, но военные образцы уже не просто испытаны, а приняты на вооружение в армиях развитых стран — таких, например, как Россия и США.

О существовании ракет человечество знает уже не меньше двух тысячелетий: начиненные порохом трубки для фейерверков начали использовать еще в древнем Китае . Но приспособить их к межпланетным космическим перелетам первыми решили все-таки в России.

Знаменитый революционер-народник Николай Кибальчич за несколько дней до казни (он был участником покушения на императора Александра II) выдвинул идею космического аппарата с управляемым вектором тяги. Именно по этим чертежам, вооружившись теорией другого знаменитого соотечественника, Константина Циолковского , и построили свой межпланетный корабль Мстислав Лось и Алексей Гусев — герои романа Алексея Толстого «Аэлита», опубликованного в 1923 году. И улетели на нем на Марс, где быстренько устроили революцию — со всеми вытекающими последствиями для себя и для марсиан.

Пейнтбол — Аркадий и Борис Стругацкие

Фото: wikipedia.org / Nado24

«Это было что-то вроде игрушечного автомата — с удобной рифлёной рукояткой и с плоским прямоугольным баллончиком, который вставлялся снизу, как магазин. — Что это за штука? — спросил я. — Ляпник, — сказал он угрюмо. — Дайте сюда. Я отдал ему игрушку. — Ляпник, — сказал я. — Которым, значит, ляпают. А если бы ты в меня попал?.. Надо же, теперь это за год не отмыть, придётся стену менять».

Это диалог героев романа «Хищные вещи века», написанного в 1964 году. Ничем иным, как современным нам пейнтбольным автоматом, «ляпник» Стругацких и быть не может! Так что вполне можно было бы включать это слово в современные словари, заменяя им чужеземный «пейнтбол».

Подводная лодка — Жюль Верн

Фото: wikipedia.org Французский писатель-фантаст считается одним из самых гениальных провидцев, что легко объяснимо: Верн тщательно следил за всеми новинками науки и техники. И конечно, он был в курсе того, что конфедераты использовали подводную лодку в ходе Гражданской войны в США.

Но утлая конфедератская скорлупка с педальным приводом не идет ни в какое сравнение с главным героем романа 1870 года «20000 лье под водой» — могучим «Наутилусом», где все работает за счет электричества. Да и способность лодки Жюля Верна подолгу не всплывать на поверхность тоже куда ближе к современным атомным субмаринам. Кстати, в фактическом продолжении этого романа — «Таинственном острове» — Верн вооружил «Наутилус» торпедами, но это уже не было предвидением: это морское оружие к тому времени успешно применялось в реальности.

Робот — Карел Чапек

Чешский писатель Карел Чапек не просто предсказал появление роботов — он-то, собственно, и придумал само это слово! Оно происходит от чешского «robota», то есть подневольный труд. Впервые «роботы» появились в 1920 году в пьесе «Р. У. Р. (Россумские универсальные роботы)», написанной Карелом Чапеком вместе с братом Йозефом.

После этого роботы буквально завоевали мир, став вполне обыденным явлением сегодня. Примечательно, что Прага , где сочинил свою знаменитую пьесу чешский писатель, является родиной дальнего предка роботов — глиняного Голема. Это искусственное существо, способное выполнять команды хозяина, по легенде, создал праведный пражский раввин Лев для защиты своих соплеменников.

Спутники связи — Артур Кларк

Сегодня никому и в голову не приходит, что колоссальная часть мировой сети связи базируется на геостационарных спутниках: работает телевизор или телефон — и хорошо! Между тем, еще семь десятков лет назад такая идея была не просто революционной, а вообще выглядела завиральной. Но будущая легенда мировой фантастики англичанин Артур Кларк, работавший в Британском межпланетном обществе, считал иначе. О чем и написал в 1945 году в своем эссе «Космическая станция: Для применения радио».

В ней он впервые обосновал применение именно геостационарных, то есть расположенных на орбите в постоянном месте над поверхностью Земли, спутников связи. К этой идее Кларк, давний энтузиаст космической техники и межпланетных путешествий, пришел, основываясь на своем военном опыте: он служил в королевских ВВС и занимался специальной радиосвязью и радарами.

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