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Крупногабаритный мусор убрали с Шоссейной улицы
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Крупногабаритный мусор убрали с Шоссейной улицы 

Управа района Печатники города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Крупногабаритный мусор убрали с территории около дома 4Д на Шоссейной улице. Работы прошли после обращения местного жителя на портал «Наш город». Позже москвич получил официальный ответ за подписью и.о. главы управы района Печатники Альберта Юмадилова.
«Замечания по санитарному содержанию территории устранены. Выполнены работы по уборке территории. Захламление территории устранено. В настоящее время территория находится в удовлетворительном состоянии. Начальнику участка дано поручение усилить контроль за подведомственной территорией», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.
Портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас оставить свое сообщение можно более чем в 25 разделах. (еп)
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