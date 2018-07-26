Крупногабаритный мусор убрали с Шоссейной улицы

Крупногабаритный мусор убрали с территории около дома 4Д на Шоссейной улице. Работы прошли после обращения местного жителя на портал «Наш город». Позже москвич получил официальный ответ за подписью и.о. главы управы района Печатники Альберта Юмадилова

«Замечания по санитарному содержанию территории устранены. Выполнены работы по уборке территории. Захламление территории устранено. В настоящее время территория находится в удовлетворительном состоянии. Начальнику участка дано поручение усилить контроль за подведомственной территорией», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.