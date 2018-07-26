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Маликов открестился от своего скандального твита
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Маликов открестился от своего скандального твита 

Ридус 51 минуту назад
Фото: Ридус
Народный артист России Дмитрий Маликов, накануне спровоцировавший скандал своим неоднозначным высказыванием о секрете успеха, опубликованным в Twitter, спустя почти сутки открестился от публикации.
«Вчера в моем твиттере не понятно как появившаяся, и кем написанная глупость, всколыхнула интернет пространство. Что это было я не понимаю, но это выскочило на моей странице… Люди, живите настоящим, не иллюзорным! Всех люблю! Простите, если кому невольно доставил неприятные эмоции (сохранены пунктуация и орфография автора — прим. „Ридуса“)», — написал он в той же социальной сети.
Накануне вечером, 25 июля, в подтвержденном Twitter-аккаунте артиста появилась запись неоднозначного содержания. В ней прославленный музыкант рассказал о взаимосвязи успеха в шоу-бизнесе с гомосексуальными наклонностями и еврейским происхождением.
Опубликованное высказывание вызвало широкий резонанс в Сети, многие пользователи обвинили Маликова в недостойном поведении, другие усомнились, что авторство слов принадлежит самому артисту.
Позднее к обсуждению скандального твита присоединились Олег Кашин и Божена Рынска, также не пришедшие к согласию по поводу происхождения высказывания.
Последние слова — не единственный скандаьный случай с участием певца, который довольно часто становится героем одиозных ситуаций. Так, в начале июля он на камеру пообещал расстаться со своей узнаваемой прической в случае победы сборной России над командой Хорватии в четвертьфинале ЧМ по футболу.
До этого Дмитрий Маликов публиковал в социальной сети свою постельную фотографию с двумя полуобнаженными дамами.
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