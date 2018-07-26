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В Краснодаре временно отключат светофор на перекрестке улиц Красная и Офицерская
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В Краснодаре временно отключат светофор на перекрестке улиц Красная и Офицерская 

За рулем Кубань 55 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Электронный регулировщик перестанет работать в связи с реконструкцией перекрестка.
Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов:
По информации эксплуатирующей организации ГУП Краснодарского края Специализированное монтажно-эксплуатационное управление, в связи с реконструкцией перекрестка будет отключен светофорный объект «ул. Красная — ул. Офицерская», — цитирует Владимира Архипова сайт администрации города. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства также отметил, что водителм нужно быть особенно внимательными, так как перекресток. Который остается без светофора на два дня — очень оживленный, с большим трафиком.
Светофор выключат 27 июня в 11:00 и опять включат 29 июля в 20:00.
Специализированное монтажно-эксплуатационное управление приносит гражданам извинения за временные неудобства.
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