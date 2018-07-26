В Краснодаре временно отключат светофор на перекрестке улиц Красная и Офицерская

Электронный регулировщик перестанет работать в связи с реконструкцией перекрестка.

Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов:

По информации эксплуатирующей организации ГУП Краснодарского края Специализированное монтажно-эксплуатационное управление, в связи с реконструкцией перекрестка будет отключен светофорный объект «ул. Красная — ул. Офицерская», — цитирует Владимира Архипова сайт администрации города. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства также отметил, что водителм нужно быть особенно внимательными, так как перекресток. Который остается без светофора на два дня — очень оживленный, с большим трафиком.

Светофор выключат 27 июня в 11:00 и опять включат 29 июля в 20:00.

Специализированное монтажно-эксплуатационное управление приносит гражданам извинения за временные неудобства.