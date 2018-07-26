Ещё
Общественные жилищные инспекторы Подмосковья выявили свыше 2,2 тыс. нарушений в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общественные жилищные инспекторы Подмосковья выявили свыше 2,2 тыс. нарушений в 2018 году 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Общественные жилищные инспекторы с начала 2018 года провели более 1,1 тысячи проверок на объектах жилого фонда, в ходе которых выявили более 2,2 тысячи нарушений, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«С начала 2018 года общественные жилищные инспекторы провели более 1,1 тысячи проверок на объектах жилого фонда. В рамках инспектирования выявлено свыше 2,2 тысячи нарушений. По результатам проверок инспекторами областной Госжилинспекции были выданы соответствующие предписания на устранение недочетов», — сказал Пестов.
Он также добавил, что большинство предписаний на сегодняшний день уже исполнено.
На территории Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева ведется работа по привлечению представителей общественности для решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства.
«На сегодняшний день в рядах внештатных инспекторов Госжилинспекции и Госадмтехнадзора состоят около 700 человек. Внештатные общественные инспекторы оказывают значительную помощь сотрудникам надзорных органов», — отметил Пестов.
Общественные жилищные инспекторы совместно со специалистами Государственной жилищной инспекции Московской области участвуют во внеплановых проверках, оценивают общее техническое состояние многоквартирных домов (МКД) Подмосковья. Они также принимают участие в проверках на предмет готовности МКД к осенне-зимнему периоду.
Инспекторы проверяют наличие информационных щитов во дворах, а также оценивают актуальность размещенной на них информации. Кроме того, общественные жилищные инспекторы помогают надзорным органам осуществлять контроль за качеством выполнения работ по текущему и капитальному ремонту домов.
РИАМО: последние новости
В Московском Планетарии 27 июля будут наблюдать за великим противостоянием Марса Оплатить проезд по ЦКАД можно будет бесконтактно 2 тыс рабочих мест создадут на территории нового индустриального парка в Чехове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер35
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской160
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия130
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР139
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР54
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение