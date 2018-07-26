Общественные жилищные инспекторы Подмосковья выявили свыше 2,2 тыс. нарушений в 2018 году

Дмитрия Пестова. Общественные жилищные инспекторы с начала 2018 года провели более 1,1 тысячи проверок на объектах жилого фонда, в ходе которых выявили более 2,2 тысячи нарушений, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области

«С начала 2018 года общественные жилищные инспекторы провели более 1,1 тысячи проверок на объектах жилого фонда. В рамках инспектирования выявлено свыше 2,2 тысячи нарушений. По результатам проверок инспекторами областной Госжилинспекции были выданы соответствующие предписания на устранение недочетов», — сказал Пестов.

Он также добавил, что большинство предписаний на сегодняшний день уже исполнено.

На территории Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева ведется работа по привлечению представителей общественности для решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

«На сегодняшний день в рядах внештатных инспекторов Госжилинспекции и Госадмтехнадзора состоят около 700 человек. Внештатные общественные инспекторы оказывают значительную помощь сотрудникам надзорных органов», — отметил Пестов.

Общественные жилищные инспекторы совместно со специалистами Государственной жилищной инспекции Московской области участвуют во внеплановых проверках, оценивают общее техническое состояние многоквартирных домов (МКД) Подмосковья. Они также принимают участие в проверках на предмет готовности МКД к осенне-зимнему периоду.

Инспекторы проверяют наличие информационных щитов во дворах, а также оценивают актуальность размещенной на них информации. Кроме того, общественные жилищные инспекторы помогают надзорным органам осуществлять контроль за качеством выполнения работ по текущему и капитальному ремонту домов.