Военнослужащие авиабазы Кант в Киргизии навестили ветерана Великой Отечественной войны

Офицеры привезли с собой памятные подарки, узнали о социальных и бытовых проблемах, с которыми приходится сталкиваться Афанасию Яковлевичу Щербову и его семье в повседневной жизни для дальнейшей помощи ветерану.

Военнослужащие российской авиационной базы Кант в Киргизии навестили ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Яковлевича Щербова, проживающего в городе Таласе

Летчики привезли с собой памятные подарки, узнали о социальных и бытовых проблемах, с которыми приходится сталкиваться Афанасию Яковлевичу и его семье в повседневной жизни для дальнейшей помощи ветерану.

В завершение встречи Афанасий Яковлевич надел свой парадный пиджак с наградами и сфотографировался с гостями на память.

Стоит отметить, что это не первая поездка офицеров российской авиабазы Кант в Киргизии к ветеранам Великой Отечественной войны.