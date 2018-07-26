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Военнослужащие авиабазы Кант в Киргизии навестили ветерана Великой Отечественной войны
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Военнослужащие авиабазы Кант в Киргизии навестили ветерана Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Офицеры привезли с собой памятные подарки, узнали о социальных и бытовых проблемах, с которыми приходится сталкиваться Афанасию Яковлевичу Щербову и его семье в повседневной жизни для дальнейшей помощи ветерану.
Военнослужащие российской авиационной базы Кант в Киргизии навестили ветерана Великой Отечественной войны Афанасия Яковлевича Щербова, проживающего в городе Таласе.
Летчики привезли с собой памятные подарки, узнали о социальных и бытовых проблемах, с которыми приходится сталкиваться Афанасию Яковлевичу и его семье в повседневной жизни для дальнейшей помощи ветерану.
В завершение встречи Афанасий Яковлевич надел свой парадный пиджак с наградами и сфотографировался с гостями на память.
Стоит отметить, что это не первая поездка офицеров российской авиабазы Кант в Киргизии к ветеранам Великой Отечественной войны.
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