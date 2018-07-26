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В Тюменской области сельский врач вернул неотработанные подъемные после ареста автомобиля
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В Тюменской области сельский врач вернул неотработанные подъемные после ареста автомобиля 

72.ru 58 минут назад
Фото: 72.ru
Не желая лишаться машины медик вернул 654 тысячи рублей
Судебным приставам пришлось арестовать автомобиль тюменского врача, который не спешил возвращать департаменту здравоохранения неотработанные подъемные.
— Устроившись работать в сельское медучреждение, 32-летний тюменец получил из областного бюджета подъемную выплату в размере миллиона рублей. Взамен врач обязан был отработать в селе не менее пяти лет по специальности, но данное условие он не выполнил. Представители департамента здравоохранения Тюменской области обратились в суд с требованием вернуть стимулирующую выплату, которое было удовлетворено, — рассказали в пресс-службе УФССП.
Должнику предоставили добровольный срок для возврата денег, но выплату он не произвел. Судебный пристав-исполнитель ограничил должнику выезд за пределы страны и арестовал его иномарку. Последняя мера принудительного взыскания оказалась эффективной. Медик в кратчайшие сроки после наложения ареста нашел 654 тысячи рублей для полного погашения долга.
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