В Тюменской области сельский врач вернул неотработанные подъемные после ареста автомобиля 

Не желая лишаться машины медик вернул 654 тысячи рублей
Судебным приставам пришлось арестовать автомобиль тюменского врача, который не спешил возвращать департаменту здравоохранения неотработанные подъемные.
— Устроившись работать в сельское медучреждение, 32-летний тюменец получил из областного бюджета подъемную выплату в размере миллиона рублей. Взамен врач обязан был отработать в селе не менее пяти лет по специальности, но данное условие он не выполнил. Представители департамента здравоохранения Тюменской области обратились в суд с требованием вернуть стимулирующую выплату, которое было удовлетворено, — рассказали в пресс-службе УФССП.
Должнику предоставили добровольный срок для возврата денег, но выплату он не произвел. Судебный пристав-исполнитель ограничил должнику выезд за пределы страны и арестовал его иномарку. Последняя мера принудительного взыскания оказалась эффективной. Медик в кратчайшие сроки после наложения ареста нашел 654 тысячи рублей для полного погашения долга.