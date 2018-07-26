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В Орле в Оке едва не утонул мужчина
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В Орле в Оке едва не утонул мужчина 

РИА 57 55 минут назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 26 июля, спасатели получили сообщение, что у моста Дружба тонет мужчина.
Позвонил в экстренную службу в 13:20 очевидец развернувшейся борьбы со стихией. Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС достали мужчину из воды. Отметим, официально открытых пляжа в Орле два — на Светлой жизни и в районе центрального парка.
Напомним, 17 мая у моста Дружбы группа детей решила искупаться. 13-летний мальчик доплыл до середины реки и начал тонуть. Спасти ребенка не удалось.
ГУ МЧС России по Орловской области напоминает, что купаться можно только в разрешенных для этого местах, потому что там есть необходимая инфраструктура, очищены берега и дно, регулярно проверяется качество воды. Нельзя входить в водоем в состоянии опьянения. Не следует оставлять без присмотра детей. Не рекомендуют резко нырять в прохладную воду после длительного пребывания на жаре, это может привести к спазму.
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