Наука обогащения. Зачем правительству Самарской области нужен «Гагарин-центр»

Прощай и здравствуй

Идею строительства инновационно-научной зоны в районе самарского поселка Радиоцентр экс-губернатор Николай Меркушкин озвучил в 2012 году. В полукилометре от стадиона «Самара Арена» глава региона планировал создание современного наукограда — конкурента «Сколково» с межвузовским кампусом, авиационным, лазерным и дизайн-центром, производственным центром по выпуску металлических порошков, институтами биотехнических и биомедицинских систем, микро— и наноэлектроники, волоконной оптики, фотоники и другими объектами научно-образовательной инфраструктуры. Технополис хотели сделать площадкой для интеграции науки, образования и высокоразвитого производства — главным образом в авиакосмической отрасли. Предполагалось, что «Гагарин-центр» охватит 930 га. На 314 тыс. кв. метров площади работали бы от 10 до 15 тыс. человек — магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников из Самары , других городов России и иностранных государств.

Строить объект хотели в три очереди начиная с 2014 года, чтобы к 2025-му ввести его в эксплуатацию. Общую стоимость проекта оценивали примерно в 40 млрд рублей. Однако к ноябрю 2017 года лишь частично назрел проект по объектам I этапа строительства. В ноябре областное ГКУ «Управление капитального строительства» расторгло контракт с ГУП Самарской области «Институт „ТеррНИИгражданпроект“ на выполнение проектно-изыскательских работ. Из 57,7 млн общей стоимости подрядчик отработал 23,7 млн рублей.

10 июля на встрече с членами консультативного научного совета и руководством фонда „Сколково“ врио губернатора Дмитрий Азаров сообщил, что сейчас завершается работа над концепцией технополиса. При этом в ученой среде создание наукограда в исконном виде сегодня вызывает сомнения. По оценкам ректора Самарского национального исследовательского университета (СНИУ) — оператора проекта — Евгения Шахматова , „Гагарин-центр“ может обойтись государству в 100 млрд рублей — нереальную по нынешним меркам сумму.

Как прокомментировал »ФедералПресс» врио министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев, в Самаре есть перспективы для создания научно-образовательного центра мирового уровня: «Эту задачу неслучайно поставил президент страны Владимир Путин , и она уже находит отражение в ряде национальных проектов. Российской науке сегодня это по силам. Но по силам ли экономике государства — вопрос открытый. Конечно, проект обойдется дешевле, чем в 100 млрд, но суммы, тем не менее, ожидаются большие. Расчетом занимается министерство экономического развития Самарской области».

По информации источников «ФедералПресс» в областном правительстве, сейчас минэкономразвития готовит пакет документов по проекту для передачи на рассмотрение Дмитрию Азарову и не спешит раскрывать подробности. Ближайшее обсуждение будущего наукограда состоится предположительно в августе на одной из стратегических сессий, посвященных развитию Самарской области до 2030 года с участием врио губернатора и представителей правительства РФ . Как ранее отмечал глава Минэкономразвития Александр Кобенко , в рамках пересмотра концепции технопарка сегодня есть возможность создать этот научный центр на прежнем месте — недалеко от стадиона. В свою очередь Евгений Шахматов предлагал альтернативные варианты размещения — например, на площадке недостроя ФАПСИ в районе Ботанического сада или на месте корпуса филфака СамГУ на ул. Потапова.

ЖК для наукограда или наоборот

«Сегодня в стране всего два научных поселения — «Сколково» и «Иннополис» в Татарстане . Оба проекта очень затратны и не приносят существенного эффекта в научном сообществе, — говорит доцент Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ и главный архитектор центра планирования и проектирования городской среды и инфраструктуры Высшей школы экономики Виталий Стадников . — Основной плюс от «Сколково» — капитализация окружающей территории. «Иннополис» же — проект имиджевый. Не столько генерирует идейную инкубацию, сколько приносит популярность региону».

Фактически наукоградов, по мнению Стадникова, в России нет, как нет и потенциала для их создания, в том числе человеческого. «У меня большие сомнения, что в Самаре и других городах области хватит специалистов для такой гигантской площади помещений — свыше 300 тыс. кв. м. Бизнес-инкубатор МГУ занимает 5 тыс. кв. м, но его помещения пустуют», — напоминает урбанист.

Чтобы «Гагарин-центр» заработал, к нему нужно пристроить целый район, как в случае с кампусом на базе Дальневосточного федерального университета с инновационными центрами на острове Русском, продолжает бывший главный архитектор Самары: «То есть в большей степени это не проект инновационного центра, а проект под капитализацию территории, которая раньше условно стоила три копейки, а теперь будет стоить три рубля. В инфраструктуру на этих 300 га земли возле Радиоцентра вложены деньги, и эти площади не могут пустовать. Чтобы ввести их в оборот, нужны различные поводы. В том числе — так называемый наукоград. Иными словами, главной целью проекта может быть создание очередного жилого района, а „Гагарин-центр“ — лишь предлогом к его появлению», — делает вывод Стадников.

«Идея технополиса в районе Радиоцентра, как ее презентовал Меркушкин, нереализуема, — подтверждает депутат самарской губернской думы, общественник Михаил Матвеев . — Она требует многомиллиардных затрат на строительство университетского городка, на которые федеральный центр не пойдет. Сейчас мы переживаем период, когда лишних денег у государства нет. К тому же это долгосрочный проект. А ситуация в мире и в стране такова, что никто не знает, к чему придет экономика страны через два-три года».

Однако задумка реактора СНИУ Шахматова кажется политику выполнимой. За счет территориальной близости главных корпусов Аэрокосмического университета и Госуниверситета возможно формирование наукогарада на базе имущественного комплекса обоих вузов и нескольких заброшенных зданий в границах этой территории. «Пусть это будет выглядеть не так комплексно, как в случае с отдельной площадкой на Радиоцентре, но вопрос сосредоточения гуманитариев и технарей в одном здании и не ставится, — уточняет депутат. — Все зависит от логистики и транспорта. И потом, зачем филологу ездить в корпус, где сидят физики? Рядом должны находиться представители единого блока».

«Нет смысла создавать «Гагарин-центр» с нуля и гадать, заработает проект лет через десять или нет, но есть смысл использовать уже созданную базу, — согласен Виталий Стадников. — В Самаре имеются зачатки междисциплинарного научного кластера в виде смешанной среды университетов в центральной зоне города. И эта смежность дает возможность развития новаций в различных сферах. Инновационно-научная зона не может и не должна быть узконаправленной и ориентированной конкретно на авиацию, металлургию или что-то еще. Сегодня все научно-технические области являются смесью гуманитарных и технических наук».

Именно доминирование аэрокосмического блока в системе СНИУ, как предполагает Михаил Матвеев, и станет главным камнем преткновения: «К сожалению, в объединенном Самарском университете не устранено противоречие между так называемыми северной и южной площадками. Классического многопрофильного университета после такого объединения не получилось. Руководство вуза позиционирует заведение как техническое, а к гуманитарному блоку относятся как к пятой ноге. С таким мышлением невозможно строить наукоград. Люди разговаривают на разных языках, используют разные подходы. Можно возвести площадку для технополиса, но чтобы организовать полноценный творческий процесс, привлечь интерес людей к проекту, создать научные школы — для этого нужны гуманитарии, которые, как известно, занимаются целеполаганием. Положительного эффекта без них не достичь», — уверен парламентарий.

Фото: taburent.ru